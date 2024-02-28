Не упустите нужное время: когда нужно обрезать розы, чтобы обеспечить пышное цветение

Розы – это одни из красивейших цветов, которые украшают любые сады. Чтобы они радовали вас своим пышным цветением в течение всего сезона, важно правильно за ними ухаживать.

Весенняя обрезка очень важна для роз. О том, как сделать ее правильно и вовремя, рассказали Gradina Max.

Казалось бы, что может быть попроще, чем просто обрезать розы. Но если сделать это несвоевременно, не правильными инструментами или не учитывать особенности обрезки разных сортов, можно навредить растению. Но если сделать все верно, можно даже спровоцировать повторное цветение.

Когда обрезать розы

Весной обрезать розы нужно тогда, когда почки набухают, но еще не начали расти. Это происходит обычно в марте-апреле, в зависимости от погодных условий. Когда это произошло, выберите ясный и солнечный день для работы.

Если недалеко от вас растет куст форзиции, можно ориентироваться на него.

Когда большинство кустов только начинают пробуждаться после зимней спячки, это растение уже раскрывает свои золотистые цветы-колокольчики. Именно в это время можно приступать к обрезке роз.

Какие инструменты использовать

Как правило, для обрезки роз выбирают секаторы и специальные ножницы. Перед использованием обязательно продезинфицируйте их в крепком растворе марганцовки.

Сначала следует сделать санитарную обрезку, то есть удалить все сухие, слабые и поврежденные ветки, а затем перейти к формирующей обрезке.

Срез нужно производить под углом 45 градусов на 5-7 мм выше почки. Также не забудьте взглянуть на качество среза. Если у него молочно белый цвет без каких-либо вкраплений, то все хорошо. Но если на нем есть бурые пятна, то нужно делать срезы, пока вы не увидите здоровую часть растения.

Как обрезать кустовые и штамбовые розы

После процедуры у розы должно остаться несколько сильных побегов, укороченных до 3-5 почек. Верхняя почка должна смотреть наружу, а срезы должны быть направлены вниз.

Кусты можно формировать по разному. В зависимости от того, как вы это сделаете, вы получите разное цветение.

Чайно-гибридные розы, как правило, обрезают достаточно интенсивно. Побеги старше двух лет вырезают полностью, а однолетние укорачивают до 5-6 почек. В конце концов, высота взрослого куста после обрезки должна составлять 20-25 см.

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