Какие многолетние кусты выбрать для сада: гости будут в восторге

Многолетние кусты – это отличный способ добавить красоты и разнообразия вашему саду. Они радуют глаз своим цветением на протяжении многих лет и могут сделать ваш сад по-настоящему уникальным.

Но важно правильно подобрать многолетний кустарник, который будет создавать целостную композицию и красиво смотреться рядом с другими растениями. О том, как создать исключительный и гармоничный садовый дизайн, рассказали NV.

Существует способ обустройства сада, который может позволить вам наслаждаться цветением от ранней весны до поздней осени. Он называется – миксбордер. Этот метод объединяет разные типы растений, среди которых и многолетние, и однолетние, и кустарники и т.д. Их нужно высаживать так, чтобы благодаря многорядным и многоярусным посадкам в течение каждого месяца вегетации создавалась непрерывная последовательность цветения.

Миксбордер – это отличный способ сделать ваш участок неповторимым и уютным. При правильном подходе он может стать настоящей жемчужиной вашего сада.

При создании миксбордера старайтесь выбирать компоненты разных цветов, форм и текстур – это сделает его разнообразным и интересным. Также при посадке и уходе не забудьте учесть особенности и потребности каждого растения.

Представьте, каким вы хотели бы видеть свой сад. Это поможет решить, какие многолетние кусты выбрать, чтобы любоваться ими на протяжении многих лет.

Какие многолетние кустарники рекомендуют выбрать эксперты?

Барбарис

Этот куст неприхотлив и устойчив к болезням. Он цветет весной, а его цветы имеют желтый или оранжевый цвет. Барбарис также имеет красивые листья, которые осенью становятся багряными.

Шалфей дубравный

Это солнцелюбивое многолетнее растение с прямыми опущенными стеблями и колосовидными соцветиями темно-синего цвета украсит любой сад.

Очиток видный

У этого многолетнего неприхотливого суккулента в период цветения, который длится с середины августа по ноябрь, на каждом стебле образуются красивые пышные соцветия разнообразных оттенков розового и красного цветов.

Эти многолетние растения будут хорошо дополнять любой экстерьер и гармонично смотреться рядом с любыми другими цветами, деревьями или кустарниками.

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