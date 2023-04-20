Какие кошки самые маленькие: фото милых пород

Домашний кот – один из самых маленьких по размерам представителей семьи кошачьих. Эти создания радуют своих хозяев тем, что всю жизнь выглядят, как детеныши – большая голова с огромными глазами, хрупкое телосложение. Но и среди них есть самые миниатюрные создания, вызывающие нежные чувства одним своим видом, ведь остаются котятами снаружи и внутри вплоть до глубокой старости.

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OBOZREVATEL рассказывает об этих мини-котах. И об особенностях их здоровья и характера.

Сингапура

Сингапурских кошек специально выводили, как самых маленьких домашних кошек. Самцы этой породы редко бывают крупнее 3 кг, самки имеют вес 2 кг. Животные обладают светлым кремовым окрасом и большими круглыми глазами. По характеру сингапуры игривые и ласковые создания, лишенные агрессии. Они привязываются ко всей семье и отлично ладят с детьми и другими животными.

Манчкин

Отличительной чертой этой относительно новой породы являются короткие лапки. Эта особенность развилась у них естественным образом и показалась селекционерам очень милой. Самцы манчкина весят примерно 3-4 кг, самки – 2-3 кг. Эти котики обожают людей и с радостью составляют своим хозяевам компанию повсюду. А еще у них отличное здоровье и они долго живут.

Бамбино

Название этой породы с итальянского переводится как "ребенок". Это экспериментальный вид кошек, выведенный от скрещивания манчкинов со сфинксами. У бамбино нет шерсти и они могут похвастаться короткими лапками и большими ушами. Взрослая особь редко когда вырастает более 3,5 кг. Такие коты настолько терпеливы, что даже во время переездов не доставляют хозяевам забот. При этом они очень ласковы. Единственное неудобство, и то относительное, возникло из-за отсутствия у породы шерсти. Поэтому за кожей бамбино приходится тщательно ухаживать и следить, чтобы котик не замерз, одевать его и носить на руках.

Кинкалоу

Еще одна редкая гибридная порода, которую удалось вывести путем скрещивания американского керла и манчкина. В результате получились коротколапые котики с загнутыми вверх ушками. Средний вес кинкалоу колеблется в пределах 1,5-3 кг. По характеру они дружелюбные, игривые и очень ручные. Но бегают не очень шустро, поэтому лучше держать их дома и не отпускать гулять на улицу.

Наполеон

Еще одни потомки манчкинов, на этот раз в тандеме с персидскими котами. Вдобавок к коротколапости они получили пушистую и мягкую шерсть. А еще флегматичный характер персов, который у наполеонов превратился в абсолютную беззащитность. Так что эта порода годится только для любви, на которую она с радостью ответит взаимностью. Кот-наполеон вырастет максимум до 3 кг, кошка – до 2,5 кг.

Девон-рекс

Эти маленькие кошки могут похвастаться кудрявой шерстью и гигантскими ушами, за которые их называют котами-эльфами. Девон-рексы несколько крупнее других миниатюрных пород, но все же крайне редко достигают веса более 4,5 кг. Это очень умные создания, которых можно даже дрессировать. Они очень игривы, а еще совсем ручные, ведь из-за очень короткой шерсти без подшерстка постоянно мерзнут.

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