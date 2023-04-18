Какие коты привлекают удачу и деньги: 'счастливые' породы

Котам часто приписывают магические способности. К примеру, умение лечить болезни. А о количестве плохих примет, связанных с черными пушистиками, и упоминать не нужно. Так это или не так, проверить сложно, но некоторые породы все же считаются на самом деле притягивающими удачу и деньги.

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OBOZREVATEL поинтересовался, у каких именно котов такая репутация. И рассказывает о них поподробнее.

Као-мани

Древняя порода, выведенная в Таиланде примерно в XIII веке, имеет также второе название – бриллиантовый глаз. Все потому, что у этих животных белоснежная гладкая шерсть и разноцветные глаза: один – желто-зеленый, другой – небесно-голубой. По тайскому поверью као-мани приносит своим владельцам богатство и удачу, поэтому поначалу их могли держать только представители знати.

Сиамская кошка

Еще одни выходцы из древнего Таиланда, которые считаются настоящим оберегом. Голубые глаза на черной мордашке сиамцев выглядят бездонными, так что смотреть в них можно на самом деле бесконечно. Отсюда, пожалуй, и волшебный ореол вокруг такой кошки. Считается, что сиамцы привлекают удачу в дом. А еще они являются одними из самых больших долгожителей, поэтому многие верят, что они продлевают жизнь и своим владельцам.

Корат

В древнем Таиланде, откуда родом и эти зеленоглазые красавицы, породу называли Ши Сават, что в дословном переводе означает "приносящие удачу, счастье". Кошек этой породы дарили молодоженам на свадьбу, чтобы в доме всегда царили любовь, согласие и достаток. Это спокойные создания, не любящие суеты. Поэтому наличие кората в доме точно побуждает к созданию более уютной атмосферы.

Японский бобтейл

В японской культуре эти бесхвостые коты ценятся за свой трехцветный окрас – белое тело с черными и желтыми пятнами. Называется он ми-ке и считается талисманом удачи. А знаменитые японские фигурки кота с приподнятой лапой манэки-нэко являются художественной интерпретацией именно этой породы. Такие статуэтки привлекают хороших людей и деньги. Сходные мистические свойства приписывают и японским бобтейлам. Японцы очень полюбили их, когда в 1602 году эти коты спасли страну от нашествия грызунов.

Беспородный кот

Если продолжать тему Востока, то восточная философия оперирует такой концепцией как карма. И спасение с улицы или из приюта беспородного котика – это то, что хорошо влияет на карму. Вы дарите животному теплый дом, заботу и свою любовь, а оно приносит вам счастье.

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