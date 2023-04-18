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Какие коты привлекают удачу и деньги: "счастливые" породы

Юлия Потерянко
Жизнь
2 минуты
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Какие коты привлекают удачу и деньги: 'счастливые' породы

Котам часто приписывают магические способности. К примеру, умение лечить болезни. А о количестве плохих примет, связанных с черными пушистиками, и упоминать не нужно. Так это или не так, проверить сложно, но некоторые породы все же считаются на самом деле притягивающими удачу и деньги.

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OBOZREVATEL поинтересовался, у каких именно котов такая репутация. И рассказывает о них поподробнее.

Као-мани

Какие коты привлекают удачу и деньги: "счастливые" породы

Древняя порода, выведенная в Таиланде примерно в XIII веке, имеет также второе название – бриллиантовый глаз. Все потому, что у этих животных белоснежная гладкая шерсть и разноцветные глаза: один – желто-зеленый, другой – небесно-голубой. По тайскому поверью као-мани приносит своим владельцам богатство и удачу, поэтому поначалу их могли держать только представители знати.

Сиамская кошка

Какие коты привлекают удачу и деньги: "счастливые" породы

Еще одни выходцы из древнего Таиланда, которые считаются настоящим оберегом. Голубые глаза на черной мордашке сиамцев выглядят бездонными, так что смотреть в них можно на самом деле бесконечно. Отсюда, пожалуй, и волшебный ореол вокруг такой кошки. Считается, что сиамцы привлекают удачу в дом. А еще они являются одними из самых больших долгожителей, поэтому многие верят, что они продлевают жизнь и своим владельцам.

Корат

Какие коты привлекают удачу и деньги: "счастливые" породы

В древнем Таиланде, откуда родом и эти зеленоглазые красавицы, породу называли Ши Сават, что в дословном переводе означает "приносящие удачу, счастье". Кошек этой породы дарили молодоженам на свадьбу, чтобы в доме всегда царили любовь, согласие и достаток. Это спокойные создания, не любящие суеты. Поэтому наличие кората в доме точно побуждает к созданию более уютной атмосферы.

Японский бобтейл

Какие коты привлекают удачу и деньги: "счастливые" породы

В японской культуре эти бесхвостые коты ценятся за свой трехцветный окрас – белое тело с черными и желтыми пятнами. Называется он ми-ке и считается талисманом удачи. А знаменитые японские фигурки кота с приподнятой лапой манэки-нэко являются художественной интерпретацией именно этой породы. Такие статуэтки привлекают хороших людей и деньги. Сходные мистические свойства приписывают и японским бобтейлам. Японцы очень полюбили их, когда в 1602 году эти коты спасли страну от нашествия грызунов.

Беспородный кот

Какие коты привлекают удачу и деньги: "счастливые" породы

Если продолжать тему Востока, то восточная философия оперирует такой концепцией как карма. И спасение с улицы или из приюта беспородного котика – это то, что хорошо влияет на карму. Вы дарите животному теплый дом, заботу и свою любовь, а оно приносит вам счастье.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие коты спасут от одиночества своей преданностью.

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