Если ваш кот воет: странный звук может указывать на серьезные проблемы

Настоящие котолюбы знают, как разнообразен репертуар звуков, которые издают пушистики. Обычное мяуканье может иметь несколько интонаций, которые будут означать целую гамму чувств – от нежности до угрозы. Впрочем, достаточно нетипичным звуком для кота остается вой. Он может указывать на весьма серьезные проблемы.

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OBOZREVATEL разбирался, что может означать, когда кот воет. И как понять, что животному действительно нужна помощь. Вот список наиболее распространенных причин этого звука.

Кот голоден

У кота может быть миллион способов сообщить хозяину, что он испытывает голод. И вой – один из них. Просто наполните миску животного и наблюдайте, что будет дальше. Если вой прекратился, проблема решена. А вы изучили еще одно "слово" из словаря своего любимца. Если неприятные вокализации продолжаются, продолжайте поиск.

Кот жаждет внимания

Не всем котам нужно внимание человека – большинство ведут себя скорее как отшельники. Но если вам достался пушистый экстраверт, приготовьтесь к тому, что он придумает тысячу причин обратить на себя внимание. Разбудит вас в 5 утра, просто чтобы вы посмотрели, какой он красивый, научится касаться вас лапой и, да, противно выть.

Коту скучно

Даже самые большие интроверты среди кошек все же нуждаются во всяческих занятиях для выхода энергии. Как правило, речь идет об активных играх – беготне за скомканной бумажкой, сбрасывании вещей с высоты, прыгании по поверхностям. Но сам кот вряд ли снабдит себя игрушками. Особенно без ущерба для ваших вещей. Поэтому он может начать выть, требуя, чтобы вы дали ему, чем развлечься. Подбросьте пушистому интересное занятие. С большой долей вероятности ему будет этого достаточно.

У кота играют гормоны

Неожиданный вой часто сигнализирует о начале сезона размножения у кошек. Особенно таким крикам подвержены самки. Звучит это поистине ужасно. Особенно ночью. Если вы не планируете разводить кошек, не мучайте ни себя, ни животное – стерилизуйте пушистика. Тем более что, по статистике, стерилизованные коты живут дольше и не страдают от некоторых проблем со здоровьем.

Коту больно

Инстинктивно коты склонны скрывать свою боль. Так что если животное начало выть, значит его нужно немедленно нести к ветеринару. Особенно, если неожиданно так поступать начал пушистик не самого молодого возраста, ранее не склонный к такому поведению. Вой может быть симптомом артрита или гипертиреоза – расстройства, вызывающего повышенную раздражительность, что выражается в частности через вой.

У кота появилась когнитивная дисфункция

Как и у людей, у кошек пожилого возраста может развиваться деменция. Расстройства поведения при этом тоже схожи. Если старый человек ходит и ворчит, часто ссорится с близкими, то кот начинает выть. Животное перестает понимать, что происходит вокруг него и выражает недовольство через неприятные звуки. Скорректировать такое поведение можно, обеспечив животному легкоусвояемую пищу, особенно перед сном, обустроив удобное спальное место, где его никто не побеспокоит, и введя в его расписание посильные активные игры на ночь. Так ваш старый ворчун будет уставать и по крайней мере ночью не будет беспокоить вас криками.

У кота проблемы с поведением

Если же выть начал молодой кот, а ни один из вышеперечисленных способов не дал результатов, значит есть повод заподозрить у кота расстройства поведения. Попытайтесь вести журнал всех действий вашего животного. Записывайте, когда именно оно воет, и попробуйте вычислить провоцирующий такое поведение триггер. К примеру, кот может выть, когда в доме появляется незнакомый человек, либо, напротив, когда кто-то из членов семьи долго отсутствует. Или начал плохо себя вести после переезда. Коты могут реагировать воем на стресс – найдите причину этого стресса и по возможности устраните ее. Если вам не удается самостоятельно обнаружить триггер, найдите специалиста по поведению кошек. Главное, не избавляйтесь от животного. Любую проблему можно решить, если приложить немного усилий и любви.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как понять, что коту скучно, и как его правильно развлечь.

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