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Какие кошки живут дольше всего: по человеческим меркам до 100 лет

Юлия Потерянко
Жизнь
3 минуты
4,2 т.
Какие кошки живут дольше всего: по человеческим меркам до 100 лет

Считается, что наиболее здоровыми и выносливыми среди кошек являются беспородные мурлыки. Якобы они берут только самые лучшие гены и умеют лучше приспосабливаться к любым условиям. Отчасти это верно. При хорошем уходе бывший бездомный кот может прожить с людьми долгую и счастливую жизнь. Но есть настоящие долгожители и среди породистых кошек.

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OBOZREVATEL рассказывает о таких породах. Для них порог в 15 лет жизни – не такая уж диковинка. По человеческим меркам, они доживают до 100 и даже больше.

Сиамский кот

Какие кошки живут дольше всего: по человеческим меркам до 100 лет

Это древняя порода, прошедшая испытание временем и сумевшая собрать все лучшее от природы. Во-первых, это, конечно, уникальная внешность и чудесные голубые глаза. Также эти коты очень общительны, хотя и весьма независимы. А еще они отличаются отличным здоровьем и могут прожить 16-20 лет.

Персидский кот

Какие кошки живут дольше всего: по человеческим меркам до 100 лет

Животные, которых ценят за чудесный пушистый мех и вечно недовольную курносую мордочку, тоже считаются кошачьими долгожителями. При условии, что хозяин будет уделять достаточно времени и внимания гигиене зубов и глаз, а также качественному питанию и другим аспектам его здоровья, перс проживет 15-20 лет и не потеряет свою пушистую красоту.

Египетский мау

Какие кошки живут дольше всего: по человеческим меркам до 100 лет

Эти хрупкие и грациозные кошки взяли от мелких диких кошек Африки все лучшее, получив вдобавок дружелюбный характер домашнего любимца. Гены им достались тоже очень хорошие. Мау весьма адаптивны и это позволяет им избегать излишнего стресса и жить по 15-20 лет.

Бурма

Какие кошки живут дольше всего: по человеческим меркам до 100 лет

Бурмы произошли от скрещивания храмовых кошек Бирмы (нынешняя Мьянма) и сиамцев, поэтому наследственность у них действительно великолепная. Единственное, что они переносят не очень хорошо, это холод и сквозняки. Если беречь такого котика от переохлаждения, он может прожить до 25 лет и оставаться активным.

Саванна

Какие кошки живут дольше всего: по человеческим меркам до 100 лет

Гибрид домашней кошки и дикого сервала был зарегистрирован как полноценная порода только в 2001 году, так что "дикие" гены все еще сильны в этих крупных котах характерной внешности. Они дают им такую выносливость и крепкое здоровье. Саванны доживают до 17-20 лет и не доставляют своим хозяевам больших хлопот в уходе.

Мэнкс

Какие кошки живут дольше всего: по человеческим меркам до 100 лет

Природа "наградила" кошек острова Мэн мутацией, лишившей их хвоста. Она же может делать котят этой породы хилыми. Впрочем, когда животное достигает взрослого возраста, оно может похвастаться отличным здоровьем и хорошим общительным характером. Мэнксы живут по 15-18 лет и радуют своих хозяев.

Рэгдол

Какие кошки живут дольше всего: по человеческим меркам до 100 лет

Породная особенность рэгдолов – пониженный тонус мышц, делающий их идеальными ручными котами. Да, они не лучшие спортсмены среди кошачьих, но это не мешает им при этом быть долгожителями. Такое животное может прожить 15–19 лет в среднем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об ошибках в уходе за котом, которые могут сократить его жизнь.

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