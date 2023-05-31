Какие кошки живут дольше всего: по человеческим меркам до 100 лет

Считается, что наиболее здоровыми и выносливыми среди кошек являются беспородные мурлыки. Якобы они берут только самые лучшие гены и умеют лучше приспосабливаться к любым условиям. Отчасти это верно. При хорошем уходе бывший бездомный кот может прожить с людьми долгую и счастливую жизнь. Но есть настоящие долгожители и среди породистых кошек.

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OBOZREVATEL рассказывает о таких породах. Для них порог в 15 лет жизни – не такая уж диковинка. По человеческим меркам, они доживают до 100 и даже больше.

Сиамский кот

Это древняя порода, прошедшая испытание временем и сумевшая собрать все лучшее от природы. Во-первых, это, конечно, уникальная внешность и чудесные голубые глаза. Также эти коты очень общительны, хотя и весьма независимы. А еще они отличаются отличным здоровьем и могут прожить 16-20 лет.

Персидский кот

Животные, которых ценят за чудесный пушистый мех и вечно недовольную курносую мордочку, тоже считаются кошачьими долгожителями. При условии, что хозяин будет уделять достаточно времени и внимания гигиене зубов и глаз, а также качественному питанию и другим аспектам его здоровья, перс проживет 15-20 лет и не потеряет свою пушистую красоту.

Египетский мау

Эти хрупкие и грациозные кошки взяли от мелких диких кошек Африки все лучшее, получив вдобавок дружелюбный характер домашнего любимца. Гены им достались тоже очень хорошие. Мау весьма адаптивны и это позволяет им избегать излишнего стресса и жить по 15-20 лет.

Бурма

Бурмы произошли от скрещивания храмовых кошек Бирмы (нынешняя Мьянма) и сиамцев, поэтому наследственность у них действительно великолепная. Единственное, что они переносят не очень хорошо, это холод и сквозняки. Если беречь такого котика от переохлаждения, он может прожить до 25 лет и оставаться активным.

Саванна

Гибрид домашней кошки и дикого сервала был зарегистрирован как полноценная порода только в 2001 году, так что "дикие" гены все еще сильны в этих крупных котах характерной внешности. Они дают им такую выносливость и крепкое здоровье. Саванны доживают до 17-20 лет и не доставляют своим хозяевам больших хлопот в уходе.

Мэнкс

Природа "наградила" кошек острова Мэн мутацией, лишившей их хвоста. Она же может делать котят этой породы хилыми. Впрочем, когда животное достигает взрослого возраста, оно может похвастаться отличным здоровьем и хорошим общительным характером. Мэнксы живут по 15-18 лет и радуют своих хозяев.

Рэгдол

Породная особенность рэгдолов – пониженный тонус мышц, делающий их идеальными ручными котами. Да, они не лучшие спортсмены среди кошачьих, но это не мешает им при этом быть долгожителями. Такое животное может прожить 15–19 лет в среднем.

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