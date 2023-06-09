Какие кошки самые ласковые: топ спокойных пород

Беря домой кота, мы часто хотим, чтобы он был ласков и спокоен, любил сидеть на руках и много мурлыкал. Гарантировать это не удастся никому. Каждый кот – личность со своим характером, который нужно уважать и учитывать. Но некоторые породы более склонны к ласковости, так что вероятность получить котенка с нужными вам привычками здесь будет выше.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал список таких пород. И рассказывает подробнее об их особенностях.

Рэгдол

Этих голубоглазых пушистиков специально вывели для того, чтобы носить на руках. Если поднять рэгдола, у кота рефлекторно снизится мышечный тонус и он расслабится и устроится поудобнее. Вдобавок представители этой породы прекрасно ладят с детьми.

Персидский кот

Больше всего представители породы славятся своей флегматичностью. Они редко бегают и кричат, а их любимым занятием является лежать на диване и наблюдать за жизнью в доме. Персу будет приятно, если в это время рядом с ним будет его человек.

Британская короткошерстная

Плюшевые щекастики поражают людей, плохо с ними знакомых, своим чувством собственного достоинства. Они ходят по дому, как короли по замку, и не склонны к чрезмерному баловству. Ластиться британец будет только к тому, кого выбрал сам, но вложит в это всю свою большую душу.

Бирманская кошка

Бирмы являются далекими родственниками сиамских кошек, но без их вспыльчивого темперамента. Это очень общительная порода, которая будет рада компании не только людей, но и других животных. А еще такие кошки хорошо переносят детские шалости.

Экзот

Эту породу вывели методом скрещивания персидской кошки с американской короткошерстной. Получились очень умные котики, более активные, чем их персидские предки, но не менее ласковые. Это спокойная порода, которая с радостью составит компанию своему владельцу в любом месте.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие породы кошек являются самыми большими долгожителями.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.