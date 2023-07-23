Какие кошки максимально не любят людей: породы, которые редко идут на руки

Заводя кота, мы часто мечтаем, как он будет забираться к нам на колени, давать себя гладить, спать рядом и громко мурчать. Часто это так и случается. Но поскольку каждый кот – индивидуальность, может оказаться, что именно ваш не любит лишнего контакта и скорее проведет время рядом с вами, наблюдая за вашими действиями, чем в непосредственной близости.

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Как выяснил OBOZREVATEL, представители отдельных пород больше подвержены такому независимому поведению. Рассказываем о них подробнее. Но отметим, что это не аксиома. Только тенденция, из которой может быть достаточно много исключений.

Британская кошка

Их плюшевая шубка кажется специально созданной для того, чтобы ее гладили. Но само животное с этим не согласно. Флегматичный британец может дать решительный отпор тому, кто захочет взять его на руки или приласкать.

Египетский мау

Пятнистые коты изящного телосложения могут быть очень нежными со своими хозяевами, но к незнакомцам они будут относиться подозрительно. Представители породы очень застенчивы и даже в спокойной обстановке склонны прятаться, чтобы побыть в одиночестве. Впрочем, ситуации, когда им хочется нежности, все же встречаются не так и редко.

Персидская кошка

Флегматичный характер, за который ценят этих пушистых красавцев, имеет обратную сторону – у них очень широкие личные границы и они не нуждаются в частом контакте. Персы не любят, когда их беспокоят, и могут даже демонстрировать боевую сторону своей натуры, если человек будет настаивать на своем.

Бенгальская кошка

Дикие гены все еще сильны в этих животных, поэтому они склонны демонстрировать повышенную независимость и редко соглашаются, чтобы человек сам инициировал физический контакт. Бенгалу нужно обеспечить возможность неограниченно проявлять активность и это сделает его гораздо более счастливым, чем почесывание за ушком.

Норвежская лесная кошка

Пушистый гигант хоть и живет рядом с человеком на протяжении многих лет, все же большую любовь к тесному общению не приобрел. Это самостоятельные охотники, которые с большей охотой в знак привязанности подарят вам пойманную птичку или грызуна, чем будут сидеть на коленях.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем вкусным можно побаловать кота, чтобы не нанести вред его здоровью.

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