Какие кошки больше всего привязываются к хозяину: самые дружелюбные породы

Вы не любите кошек? Вы просто не умеете с ними дружить. Так говорят те, кто действительно знает, как подружиться с прекрасным пушистым созданием, не посягая на его независимость. Впрочем, некоторые породы кошек все же несколько более склонны к контакту с человеком.

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Издание Daily Paws назвало топ-9 таких пород. А также рассказало, откуда берется привязанность кошек к людям и как ее развивать.

Что заставляет кошку быть ласковой?

Поведение животного начинает формироваться в возрасте от 3 до 7 недель. Именно в этот момент уже можно заметить, какой котенок вырастет ручным и ласковым, а какой – независимым и нелюдимым. Если котенок не знакомится с людьми на раннем этапе, он, скорее всего, не вырастет слишком общительным. А отрицательный детский опыт взаимодействия с двуногими сформирует у животного недоверие, которое в той или иной форме будет сохраняться, даже если оно получит любящего и терпеливого хозяина.

В целом на ласковость пушистика могут влиять несколько факторов.

Пол хозяина

Исследования показывают, что коты предпочитают контакт с женщинами. Все потому, что им больше нравятся высокие и мягкие голоса. А вот пол животного при этом значения не имеет, чрезвычайно ласковыми могут быть гигантские коты, а нелюдимыми и даже агрессивными – маленькие пушистые кошечки.

Стерилизация

Некастрированное животное будет время от времени искать любовь где-нибудь в другом месте – не на руках у своего человека. Стерилизованное не будет страдать от нереализованного полового инстинкта, будет иметь меньше рисков по здоровью, жить дольше и отдавать всю свою любовь людям.

Беременность

Кошка может реагировать на собственную беременность и рождение котят очень по-разному. Одни настойчиво будут искать помощи и защиты у своего человека, другие будут защищать помет с удвоенным энтузиазмом. Так или иначе, если вы планируете котят, знайте – уровень ласковости вашей киски может измениться достаточно заметно.

Голод

Если ваш кот вдруг стал с вами очень любезным, загляните в его миску. Вполне возможно, вы забыли его покормить. Кошки являются прирожденными манипуляторами и быстро усваивают, что за дружелюбное поведение можно получить больше еды. Например, выпросить немного от каждого члена семьи.

Возраст

Как и люди, кошки с возрастом начинают страдать хроническими заболеваниями, например артритом. Для такого животного ваши прикосновения могут быть болезненными. Поэтому мурлыка может казаться более отчужденным, хотя на самом деле он любит вас так же, просто теперь вынужден ограничить физический контакт.

Какие породы самые ласковые

А вот и список пород, наиболее склонных проявлять нежность к людям. Они охотнее всего пойдут на контакт и не будут проявлять чрезмерной агрессии.

Рэгдолл

Это голубоглазое создание известно своей способностью расслабляться на руках у человека. Рэгдоллы обожают физический контакт и стараются всегда находиться где-нибудь поблизости от своего человека. Они дружелюбны ко всем членам семьи, спокойны и уравновешены.

Мэйн-кун

Гигантский кот, похожий на рысь, на самом деле в душе является маленьким котенком, которому нужны любовь и внимание. Мэйн-куны часто выбирают себе одного человека, которого больше всего любят, но и других домочадцев вниманием не обделяют.

Сиамская кошка

Сиамцы обожают постоянно быть рядом с человеком. Так что владельцу такого животного следует приготовиться к тому, что личного пространства у него станет сильно меньше. Эти кошки любят быть в центре внимания и дружелюбно относятся даже к другим животным в доме.

Шотландская вислоухая

Это доброжелательное и нежное создание, похожее благодаря сложенным ушкам на сову, станет вашей второй тенью. Скоттиш-фолды обожают находиться рядом, но при этом не навязываются людям. Хотя на физический контакт тоже с радостью идут.

Бирманская кошка

В отличие от большинства кошек, бирманцы в восторге от общения с детьми. Для счастья этим созданиям нужна любовь и внимание, даже если они несколько навязчивы и порой неприятны физически, как детские шалости. А еще представителей породы можно научить играть игрушками, как собак.

Персидская кошка

Уровень агрессии персов едва ли не самый низкий из всех домашних кошек. Они спокойны, дружелюбны и уравновешены, хотя и весьма застенчивы, поэтому вряд ли выйдут к вашим гостям. А вот членам семьи будут с радостью дарить все свое время и внимание.

Бурманская кошка

Это резвая порода, любящая активные игры. Наиболее счастливы бурмы, когда в этих играх с ними участвуют люди. Чем больше золотоглазое животное получает внимание, тем больше возвращает его обратно в виде нежности и ласки.

Сфинкс

Специфическая внешность лысых кошек может казаться кому-то устрашающей. На самом деле под этими складочками кожи скрывается доброе и любящее сердце. Сфинкс будет искать тепла от своего человека. Причем не только физического, но и душевного.

Бомбейская кошка

Несмотря на свое сходство с дикими пантерами, бомбеи являются идеальными домашними кошками. Они дружелюбны, общительны, умны и ласковы. Эти животные прекрасно адаптируются к образу жизни своего владельца и прекрасно ладят со всеми членами семьи – от малых до старых, а также с другими животными.

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