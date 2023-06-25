Быстро погибнут: какие комнатные растения нельзя держать на кухне

Выбор правильного месторасположения – половина успеха в выращивании комнатных растений. И кухня, как оказывается, сама по себе является не самым лучшим местом для большого количества из них.

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Издание Express опросило экспертов, которые рассказали, каким растениям не место на кухне. А также объяснили почему.

Фаленопсисы

Эти орхидеи вряд ли будут чувствовать себя хорошо в помещении, где хранятся фрукты. Все дело в том, что красиво разложенные в вазе яблоки или бананы выделяют при этом в воздух газ этилен. Ничего ужасного в этом нет. Но фаленопсисы крайне чувствительны к данному веществу и реагируют на его присутствие преждевременным сбрасыванием цветов. Пострадать могут и бутоны.

Плотоядные растения

Хищные растения, как венерина мухоловка или саррацения, кажутся хорошим выбором для кухни, ведь сюда любят наведываться мухи. Но на самом деле они только увеличат количество насекомых-вредителей. Все дело в феромонах, которыми хищные растения привлекают добычу. На них слетится еще больше мух, чем на открытый мусорник.

Папоротники

Роскошные зеленые султаны разных видов папоротников могут стать украшением любого помещения. Но для процветания им требуется большое количество света и регулярный полив. Между тем кухни часто обустроены так, что света там не хватает весьма сильно. Это заставит папоротник сбрасывать листья, что, кроме прочего, создаст дополнительный беспорядок.

Монстера

Ничто не мешает процветать монстере в условиях кухни – это неприхотливое растение. А вот размеры монстеры могут стать настоящей проблемой. Ведь это растение быстро разрастается и начинает занимать много места. Один его лист может достигать 70 см в поперечине, если оно получает достаточно света. Если в кухне хватает солнца, монстера очень быстро займет все свободное пространство, а если помещение темное – не сможет вырастить красивые ажурные листья, ради которых ее заводят.

Крестовник Роули

Эти комнатные растения — красивые суккуленты с уникальными листьями, напоминающими нить жемчуга. Но для полноценного роста им нужно много яркого рассеянного света. Кухни же, как мы уже упоминали, часто довольно темные.

Лировидный фикус

Красивые веерообразные листья этого растения также нуждаются в большом количестве света. А в темной кухне его, как правило, недостаточно, чтобы лировидный фикус мог полноценно осуществлять фотосинтез. В таком случае растение начинает желтеть и осыпаться. Еще одна причина переставить его в другую комнату – это потребность растения в вертикальном пространстве, поскольку растет оно в высоту. А на кухне верхний ярус помещения в большинстве своем занят шкафчиками и полочками.

Цветущие растения

Даже если условия в кухне будут подходить такому растению, оно само по себе станет источником большого количества пыльцы. А та может попадать на посуду и продукты. В лучшем случае, это будет просто еще один источник пылевого загрязнения. В худшем может вызвать серьезный приступ аллергии у чувствительного человека.

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