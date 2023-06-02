Чем лучше протирать листья комнатных цветов от пыли: будут здоровыми и блестеть

Комнатные растения заботятся о нас не меньше, чем мы о них – они впитывают из воздуха часть вредных веществ и в процессе дыхания собирают на своих листьях немало пыли. И время от времени важно убирать это загрязнение. Некоторые используют при этом специальные средства. Но не все из них не просто полезны, а даже безопасны. Лучше всего ухаживать за листьями с помощью одной только мягкой отстоявшейся воды комнатной температуры. Впрочем, иногда ее бывает недостаточно.

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OBOZREVATEL собрал несколько советов, чем можно протереть от пыли и пятен листья комнатных растений. Эти средства позволят улучшить их состояние и сделать зелень более блестящей.

Уксус

Многие комнатные растения хорошо реагируют не только на слегка кислую композицию почвы, но и на кислотные протирания для листьев. Главное условие – раствор должен быть очень слабым, чтобы не повредить листовую пластину. Так можно воспользоваться обычным пищевым уксусом. Разводить его следует в пропорции 1 столовая ложка на 3 литра воды. Этой жидкостью слегка смачивают салфетку из микрофибры и аккуратно вытирают каждый листик, избегая его чрезмерного увлажнения. При этом лист поддерживают снизу, чтобы не повредить его. Важно выбирать для ухода именно безворсовую ткань, чтобы не оставлять на поверхности листа лишние мелкие частички.

Лимонная кислота

Там, где подходит уксус, можно воспользоваться и пищевой лимонной кислотой. Ее нужно разводить в мягкой отстоявшейся воде в пропорции несколько граммов на литр воды. Раствор должен быть очень слабым. И важно проследить, чтобы средство полностью растворилось. Если малейшая гранула кислоты попадет на лист, она может обжечь его.

Янтарная кислота

Это вещество тоже может использоваться для ухода за листьями комнатных растений. Но, как и в предыдущих рецептах, здесь важно не переусердствовать. Лучше взять меньше, чем переборщить. Одной таблетки на литр воды будет более чем достаточно. Но также важно полностью растворить средство в воде.

Мыльная вода

Использовать для этого способа можно только полностью натуральные виды мыла, такие как кастильское мыло. В воде нужно растворить небольшое количество средства, а затем этим раствором протирать листья с обеих сторон. Плюс мыльного "купания" для растений в том, что мыло убивает насекомых-вредителей, их яйца и личинки. Но регулярно проводить процедуру с мылом не рекомендуется. Ее применяют только для спасения сильно загрязненных листьев.

Самодельный полироль из масла нима

Масло азиатского растения ним не только придает листьям блеск, но и предотвращает развитие плесени на листьях и отпугивает своим запахом насекомых-вредителей. Можно купить готовый полироль с маслом нима, а можно изготовить его самостоятельно. Достаточно смешать 1 чайную ложку осветленного средства с 750 мл воды в бутылке с пульверизатором и тщательно встряхнуть жидкость, чтобы получить эмульсию. Использовать такой полироль нужно очень осторожно – буквально несколько капель на тряпку, ведь чрезмерное количество масла может забить дыхательные поры листа. Поэтому это средство используют нечасто и в небольших количествах. Чтобы усилить защитные свойства полироля, в него можно добавить столовую ложку натурального кастильского мыла. В таком случае он станет еще более эффективным от вредителей. Обрабатывать средством можно только растения с гладкими листьями без ворсинок.

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