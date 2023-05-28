Какие комнатные цветы нельзя выносить летом на улицу: могут погибнуть всего за одну ночь

С наступлением теплой погоды комнатные растения по традиции выносят на улицу. Свежий воздух и солнечные лучи обычно оказывают благоприятное влияние на их рост и развитие.

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Однако есть и исключения. Не всем цветам будет полезно такое внезапное изменение условий. Какие комнатные цветы нельзя выносить летом на улицу – читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие цветы лучше не выносить летом на улицу

Даже одна прохладная ночь на улице, внезапный дождь или порыв ветра станут губительными для:

декоративных бегоний;

некоторых видов фиалок;

диффенбахии;

лиственных кактусов;

нефролеписи;

адиантума;

алоказии;

антуриумов;

комнатных марантов;

филодендронов.

Какие цветы можно и нужно выносить на улицу

Устойчивые и неприхотливые комнатные растения, средиземноморские виды и некоторые сорта орхидей будут прекрасно чувствовать себя на улице, порадуют ярким цветением и активным ростом. Среди них:

трахикорпус;

финик;

араукария;

некоторые сорта орхидей;

комнатные розы;

гортензия;

гибискус;

бересклет;

фатсхедера;

примула;

хелксино;

цимбидиум;

все виды цитрусовых растений;

миртовые растения;

пальмовые растения;

аденидум;

акокантера.

Спатифиллум выносят только в сад и размещают у деревьев. Активное летнее солнце спровоцирует серьезные ожоги – листья покроются желтыми или коричневыми пятнами. Но и чрезмерную тень спатифиллум не переносит, недостаток света станет причиной потускневших листьев.

Замиокулькас также можно выносить на улицу, но нужно выбирать место в тени. Солнечные лучи для этого растения даже вредны. Минимальная дневная температура, которую выдерживает замиокулькас, составляет +10 °C, ночная +6 °C.

Орхидеи можно выносить на свежий воздух, когда температура не опускается ниже +15 °С. Яркий свет, повышенная влажность и перепад температур усилят фотосинтез и цветок будет набирать вегетативную массу.

Какие растения необязательно выносить летом на улицу

Приводим список растений, которым будет комфортно как в комнате, так и в саду:

алоэ;

драцено;

фуксия;

плюмбаго;

аралия;

пустынные кактусы.

Правила полива цветов на улице

Не следует поливать комнатные растения под прямыми солнечными лучами. Лучше делать это утром или вечером, используя теплую воду.

Есть ли риск появления вредителей

Вынося комнатные растения на улицу, будьте готовы к риску появления вредителей. Особенно часто их атакует паутинный клещ. Этот паразит не переносит влагу, поэтому не забывайте вовремя поливать растение.

Если вы заметили на листьях небольшие дырочки – значит цветок грызут слизни. Действовать нужно немедленно. Поставьте в горшок небольшую емкость с водой. Слизни не любят влагу и оставят растение в покое.

Кстати, размещая комнатные растения во дворе, обратите внимание, что некоторые из них могут быть ядовитыми для кошек.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных правилах пересадки комнатных растений.

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