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Какие комнатные растения лучше всего подходят для террариума: интересные варианты

Юлия Потерянко
Жизнь
4 минуты
111
Какие комнатные растения лучше всего подходят для террариума: интересные варианты

В последние годы популярность террариумов начала расти. Ящерицы, лягушки и даже змеи с пауками оказались интересными домашними животными, а обустройство для них жилья очень увлекательным занятием.

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Его, кстати, можно совместить с еще одним хобби – выращиванием комнатных растений. Некоторые виды прекрасно чувствуют себя в террариуме и очень хорошо в нем выглядят. OBOZ.UA собрал десятку идей, что посадить, чтобы любоваться всеми радостями живой природы одновременно, не выходя из дома.

Какие комнатные растения лучше всего подходят для террариума: интересные варианты

Миниатюрные папоротники

Небольшие молодые папоротники идеально подходят для высадки в террариуме или бутылочном саду. За ними относительно легко ухаживать, они прекрасно чувствуют себя в условиях влажного тепла и легко переносят низкий уровень освещенности. Также не станет для них проблемой и закрытое пространство.

Карликовый фикус

Это ползучее растение идеально подходит для садоводов-новичков. Его лозы покрыты маленькими сердцевидными листьями разных цветов: от ярко-зеленого до темно-фиолетового, поэтому декоративные качества карликового фикуса тоже на высоте. Его считают самым простым террариумным растением из всех возможных. Просто посадите пару черенков в дренированную почву и наслаждайтесь, наблюдая за тем, как они растут.

Какие комнатные растения лучше всего подходят для террариума: интересные варианты

Фиттония

Добавление низкорослой фиттонии в террариум – отличная идея для домашнего сада. Этим растениям нужен непрямой свет и высокая влажность, полив почвы при этом не обязательно должен быть обильным. Ее яркие жилистые листья разных цветов – от белого до фиолетового – будут радовать глаз. А усилий для выращивания понадобится совсем немного.

Пеперомия

Для выращивания в террариуме подходят все виды пеперомии. А справиться с ними сможет даже новичок. Пеперомия лучше всего растет при ярком непрямом освещении и предпочитает влажную, хорошо дренированную почву. В правильных условиях содержания она может даже зацвести мелкими цилиндрическими цветочками белого цвета.

Какие комнатные растения лучше всего подходят для террариума: интересные варианты

Пилея

Круглые плоские листики пилеи напоминают монетки. Они растут розеткой и имеют окраску от ярко-зеленой до темно-нефритовой. Растение спокойно переносит пропущенный полив или подкормку, поэтому с ним справится даже новичок. Размножается она очень просто – листочками, укореняющимися в воде.

Гипоэстес

Красные пятнышки на листьях придают гипоэстесу чрезвычайно экзотический вид. И делают отличным украшением для террариума. Растение может даже конкурировать по яркости с некоторыми видами тропических лягушек. Единственное условие, если вы хотите вырастить действительно яркий гипоэстес – он не должен расти в полумраке. Непрямой яркий солнечный свет сделает его наиболее эффектным на вид.

Какие комнатные растения лучше всего подходят для террариума: интересные варианты

Тилландсия

Травянистый эпифит прекрасно растет даже там, где вообще нет почвы. Все, что нужно тиландсии, это маленький комочек сфагнума. Этого ей будет достаточно для укоренения. Влагу и питание она получает преимущественно из воздуха. Все это делает ее идеальным террариумным растением. Но следите, чтобы в розетках не скапливалась вода – из-за этого растение может загнить.

Маранта беложильчатая

Это небольшое растение происходит из тропиков, что делает его идеальным выбором для теплых и влажных террариумов. Из маранты выйдет роскошный визуальный акцент. Все благодаря пестрым листьям, которые могут быть разрисованы разными оттенками зеленого, а могут иметь яркие красные полоски-прожилки. Посадите ее на фоне чего-нибудь менее яркого, и она станет настоящим украшением вашей коллекции.

Какие комнатные растения лучше всего подходят для террариума: интересные варианты

Солейролия солейрольская

Красивые каскады мелких листьев делают солейролию одним из лучших террариумных растений. К тому же она быстро разрастается и покрывает почву живым зеленым ковром. Но это при условии, если вы не будете пропускать полив и подкормку. Везде, где солейролия будет касаться побегами почвы, она будет пускать корни и разрастаться дальше. И все это без особого труда с вашей стороны.

Крассула

Этот суккулент может разрастись до размеров небольшого дерева, что делает его хорошим выбором даже для просторных террариумов. Крассула выглядит довольно экзотично благодаря своим толстеньким овальным листочкам, и она не страдает от низкого уровня освещенности. Однако высаживать ее лучше в открытых террариумах, ведь очень высокая влажность растению не слишком полезна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие экзотические на вид растения можно вырастить у себя дома.

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