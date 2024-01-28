Какие комнатные растения лучше всего подходят для террариума: интересные варианты

В последние годы популярность террариумов начала расти. Ящерицы, лягушки и даже змеи с пауками оказались интересными домашними животными, а обустройство для них жилья очень увлекательным занятием.

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Его, кстати, можно совместить с еще одним хобби – выращиванием комнатных растений. Некоторые виды прекрасно чувствуют себя в террариуме и очень хорошо в нем выглядят. OBOZ.UA собрал десятку идей, что посадить, чтобы любоваться всеми радостями живой природы одновременно, не выходя из дома.

Миниатюрные папоротники

Небольшие молодые папоротники идеально подходят для высадки в террариуме или бутылочном саду. За ними относительно легко ухаживать, они прекрасно чувствуют себя в условиях влажного тепла и легко переносят низкий уровень освещенности. Также не станет для них проблемой и закрытое пространство.

Карликовый фикус

Это ползучее растение идеально подходит для садоводов-новичков. Его лозы покрыты маленькими сердцевидными листьями разных цветов: от ярко-зеленого до темно-фиолетового, поэтому декоративные качества карликового фикуса тоже на высоте. Его считают самым простым террариумным растением из всех возможных. Просто посадите пару черенков в дренированную почву и наслаждайтесь, наблюдая за тем, как они растут.

Фиттония

Добавление низкорослой фиттонии в террариум – отличная идея для домашнего сада. Этим растениям нужен непрямой свет и высокая влажность, полив почвы при этом не обязательно должен быть обильным. Ее яркие жилистые листья разных цветов – от белого до фиолетового – будут радовать глаз. А усилий для выращивания понадобится совсем немного.

Пеперомия

Для выращивания в террариуме подходят все виды пеперомии. А справиться с ними сможет даже новичок. Пеперомия лучше всего растет при ярком непрямом освещении и предпочитает влажную, хорошо дренированную почву. В правильных условиях содержания она может даже зацвести мелкими цилиндрическими цветочками белого цвета.

Пилея

Круглые плоские листики пилеи напоминают монетки. Они растут розеткой и имеют окраску от ярко-зеленой до темно-нефритовой. Растение спокойно переносит пропущенный полив или подкормку, поэтому с ним справится даже новичок. Размножается она очень просто – листочками, укореняющимися в воде.

Гипоэстес

Красные пятнышки на листьях придают гипоэстесу чрезвычайно экзотический вид. И делают отличным украшением для террариума. Растение может даже конкурировать по яркости с некоторыми видами тропических лягушек. Единственное условие, если вы хотите вырастить действительно яркий гипоэстес – он не должен расти в полумраке. Непрямой яркий солнечный свет сделает его наиболее эффектным на вид.

Тилландсия

Травянистый эпифит прекрасно растет даже там, где вообще нет почвы. Все, что нужно тиландсии, это маленький комочек сфагнума. Этого ей будет достаточно для укоренения. Влагу и питание она получает преимущественно из воздуха. Все это делает ее идеальным террариумным растением. Но следите, чтобы в розетках не скапливалась вода – из-за этого растение может загнить.

Маранта беложильчатая

Это небольшое растение происходит из тропиков, что делает его идеальным выбором для теплых и влажных террариумов. Из маранты выйдет роскошный визуальный акцент. Все благодаря пестрым листьям, которые могут быть разрисованы разными оттенками зеленого, а могут иметь яркие красные полоски-прожилки. Посадите ее на фоне чего-нибудь менее яркого, и она станет настоящим украшением вашей коллекции.

Солейролия солейрольская

Красивые каскады мелких листьев делают солейролию одним из лучших террариумных растений. К тому же она быстро разрастается и покрывает почву живым зеленым ковром. Но это при условии, если вы не будете пропускать полив и подкормку. Везде, где солейролия будет касаться побегами почвы, она будет пускать корни и разрастаться дальше. И все это без особого труда с вашей стороны.

Крассула

Этот суккулент может разрастись до размеров небольшого дерева, что делает его хорошим выбором даже для просторных террариумов. Крассула выглядит довольно экзотично благодаря своим толстеньким овальным листочкам, и она не страдает от низкого уровня освещенности. Однако высаживать ее лучше в открытых террариумах, ведь очень высокая влажность растению не слишком полезна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие экзотические на вид растения можно вырастить у себя дома.

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