Какие экзотические растения можно вырастить в квартире: фото

Базовый набор растений, которые мы выращиваем дома, у всех более или менее один – это популярные виды, не требующие сложного ухода. Но его можно сильно разнообразить, если подобрать что-нибудь из более редких тропических и не только видов.

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OBOZ.UA составил список таких комнатных цветов. Они поражают своим необычным видом. А в уходе нуждаются относительно простом – справится даже человек с минимальными навыками.

Оксалис

Принадлежит это растение к семейству кисличных, а своими треугольными листьями напоминает рой бабочек. Бывают оксалисы с привычными зелеными листьями, а бывают с темно-фиолетовыми. На ночь цветок листики складывает. Вдобавок это прекрасное растение регулярно цветет в домашних условиях. Выращивается оксалис из клубней и в сложном уходе не нуждается.

Тилландсия

Это растение поражает тем, что произрастает вообще без почвы. Выглядит оно, как пучок мясистых шиповидных листьев. Тилландсию можно выращивать в композициях с камнями, цветным песком, какими-то фигурками и сухостоем, или даже перевернутой вверх дном под потолком или на стене. Укореняется она в небольшой комочек сфагнума, а поливают растение либо ежедневным опрыскиванием, либо погружением корней в воду раз в неделю.

Трахиандра

За совершенно уникальную форму растение прозвали щупальцами медузы. Ее удлиненные листья закручиваются в спиралевидные структуры и выглядят как кудрявая шевелюра или ее еще сравнивают с лапшой быстрого приготовления. При этом африканское происхождение делает трахиандру устойчивой к засухе – поливать ее нужно нечасто.

Псевдолитос

Если вы плавали в южных морях и любовались там кораллами, псевдолитос точно придется вам по душе. Выглядит он точно, как маленький коралл, только растет в горшке. Почва ему нужна бедная, полив – нечастый, ведь это суккулент. Места он тоже многое не займет. Зато произведет на ваших гостей неизгладимое впечатление.

Спрекелия

А это уже вид для любителей цветущих растений. Спрекелия – родственница амариллиса. Но ее цветы имеют более сложную и экзотическую форму. В период покоя она выпускает аналогичные амариллису длинные и плоские листья, весьма декоративные сами по себе, а когда зацветает, сбрасывает их и превращается в горшок с необычайно яркими красным цветами на длинных стеблях.

Крестовник Роули

Молодой суккулент выглядит довольно невзрачно и больше похож на веточку с недозрелым пухом тополя – он прячется в таких зеленых коробочках-горошинках. Но дайте крестовнику немножко любви и ухода, и он превратится в экзотические бусы, которые будут свисать из горшка длинными зелеными нитями. Кстати, ухода ему понадобится действительно немного, ведь крестовник Роули – суккулент.

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