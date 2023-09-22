Настал любимый сезон грибников – осенние дожди дарят щедрый грибной урожай. В сентябре и октябре обычно собирают белые грибы, подберезовики, маслята, лисички, шампиньоны, а ноябрь – месяц опят и вешенок.

Важно не пренебрегать правилами безопасности и не посещать леса на территориях, где велись активные боевые действия – оккупанты могли оставить после себя мины и другие взрывные предметы. OBOZREVATEL разбирался, какие грибы можно собирать в сентябре и как не отравиться опасными видами.

Какие грибы собирают в сентябре

Белый гриб считается самым ценным и вкусным. Цвет и размер шляпки меняется в зависимости от возраста, поэтому на опушке леса можно встретить и коричневый, и оливковый гриб. Диаметр шляпки достигает обычно до 45 см, а ножку распознают по характерному расширению вниз и мелкой поверхностной сетке. Растут белые грибы в разных типах лесов.

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В смешанных лесах, обычно там, где растет много берез, можно встретить черного груздя. Ножка гриба достигает 15-20 см, а шляпка имеет диаметр до 32 см и, в зависимости от возраста, может быть разного цвета – от оливкового до черного. Сушить эти грибы не советуют, а для консервации они подойдут идеально.

Скользкие, но вкусные маслята растут на лужайках и хорошо освещенных опушках. Их можно варить, мариновать, жарить и заготавливать на зиму. Шляпка у маслят скользкая на ощупь и может быть буровато-желтой или коричневой.

Вешенки – очень распространенные грибы, которые появляются в конце августа и растут вплоть до зимы. Найти их можно на деревьях в лиственных лесах. К срезанию подходят только грибы с диаметром шляпки менее 10 см. Жесткие ножки в пищу обычно не употребляют.

Октябрьские грибы

В октябре грибники собирают:

шампиньоны;

сыроежки;

подосиновики;

белые грибы;

маслята;

грузди.

Грибы в ноябре

В ноябре собирают опята – растут они семьями на пнях или на стволах деревьев. Это мелкие грибы, шляпки имеют диаметры до 8 см. Ножка у гриба пуста и имеет сверху характерное кольцо. Чаще всего их можно найти среди опавших листьев и сваленных деревьев.

Как предотвратить отравление

Правило, которое нарушают наиболее часто, звучит довольно просто: собирайте только известные вам съедобные грибы.

Выберите для "тихой охоты" чистый лес. Не собирайте грибы возле транспортных магистралей или промышленных объектов. Обходите загрязненные пустыри.

Нельзя собирать:

старые, дряблые, подгнившие грибы;

грибы с поврежденной поверхностью;

червивые или ослизлые грибы;

грибы с цилиндрической ножкой, в основе которой есть утолщенная "бульба";

пластинчатые виды грибов;

грибы, напоминающие шампиньоны, но если пластинки нижней поверхности шляпки имеют белый цвет.

Загрязненную нижнюю часть ножки следует обязательно отрезать и выбросить. Кулинарной обработке следует подвергать грибы в первый день после сбора.

Обязательно прокипятите грибы в воде 5-7 минут и слейте жидкость. Только после этого можно жарить или варить.

Детям, пожилым и беременным женщинам следует избегать употребления грибов.

Симптомы отравления:

тошнота;

рвота;

боль в животе;

усиленное потоотделение;

судороги;

снижение АД;

диарея;

симптомы сердечно-сосудистой недостаточности.

Обязательно обратитесь к врачу при наличии симптомов.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как нужно чистить грибы.

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