Не дайте собой управлять: какие фразы чаще всего используют манипуляторы

Люди, которые пытаются психологическими средствами заставить вас делать что-то такое, чего вы не хотите, и часто даже во вред себе называются манипуляторами. Они достаточно опасны, но распознать их не так сложно. Это можно сделать с помощью типичных фраз, которые они используют, чтобы повлиять на эмоции и чувства.

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OBOZREVATEL собрал список следующих фраз. Если вы услышали что-то подобное в общении, имейте в виду – с большой вероятностью на вас пытаются незаметно надавить.

Ты действительно думаешь, что я придумываю?

Этой фразой манипулятор пытается заставить вас сомневаться не в его словах или действиях, а в вашем собственном видении, подорвать вашу уверенность в себе. Сместить акцент на вас и заставить вас почувствовать вину за мнительность.

Этого не было

Вид манипуляции, когда вас пытаются заставить сомневаться в реальности происходящего в собственных воспоминаниях, называется газлайтинг. Манипулятор пытается подать все так, как ему выгодно. При этом страдает ваша уверенность и растет психологическая зависимость от обидчика.

Ты слишком чувствителен (легко обижаешься)

Этот вид газлайтинга направлен на то, чтобы заставить человека сомневаться в подлинности своих чувств. А если нереально то, что внутри тебя, то что тогда реально вообще? Это также обесценивает чувства жертвы. Особенно опасно говорить подобные вещи детям, это формирует у них искаженную и заниженную самооценку.

Ты ненормальный (ненормальная), другие тоже так считают

А это уже удар по ощущению собственного здравого смысла. Он может сопровождаться сплетнями о неадекватности того, против кого направлен газлайтинг – это лишает жертву поддержки от близких и ослабляет ее. Помните: психическое отклонение – диагноз, который может поставить только психиатр.

Мне жаль, что ты думаешь, что я причинил тебе боль

Еще один вариант манипуляции ощущениями жертвы и их обесценивание. Таким образом, манипулятор переводит ответственность за свое поведение на пострадавшего, пытается заставить его поверить, что неправильным был не поступок, а реакция на него.

Ты действительно так не думаешь

Типичный умышленный удар по ощущению собственной адекватности. При этом грубый и безосновательный. Только вы можете знать, что вы думаете на самом деле.

Ты пытаешься меня запутать

Эту фразу манипуляторы используют во время споров, направленных как раз на то, чтобы наконец-то разложить все по полочкам. Так они создают иллюзию бесполезности усилий, даже если на самом деле дело шло хорошо. А также заставляют жертву начать сомневаться в своих словах, действиях и намерениях.

Ты знаешь, что я никогда специально не делаю больно

Очередное ложное извинение. На самом деле не имеет значения, специально была причинена боль или случайно – обидчику за нее стоит извиниться. Если он пытается уйти от этого таким образом, то это манипуляция.

У других все гораздо хуже

Грубое обесценивание подсунутое под видом попытки утешить. Да, возможно, у кого-то действительно дела гораздо хуже, однако вы можете проживать только свои проблемы.

Ты сам(а) виноват(а), что я так поступил

Любое переложение вины на жертву – это манипуляция. Одним из самых распространенных вариантов является заверение, что именно жертва насилия довела своего обидчика до того, что он поднял на нее руку или обидел другим образом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие фразы в общении могут вызвать ссору, даже если вы произносите их неумышленно.

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