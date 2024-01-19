Какие фамилии в Украине давали усачам: колоритные примеры

Представления о красоте в разных обществах несколько отличаются. В том числе и мужской. Если сейчас модными и красивыми считаются бороды, то традиционно украинкам гораздо больше нравились мужчины с пышными усами. И это нашло свое отражение в формировании фамилий.

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Вариантов, описывавших усы основателя рода, немало. Их даже сформировал в отдельную группу родовых имен, базирующихся на внешних признаках, исследователь украинских фамилий Юлиан Редько. Об этом он рассказал в своем труде "Современные украинские фамилии".

Так прозвище, которое впоследствии закрепилось документально, могло просто указывать на то, что сам мужчина или его предок носил усы:

Вус;

Вусик;

Усик;

Вусатый;

Вусань;

Вусач;

Вусатенко;

Усенко;

Вусатюк.

Фамилии, описывающие еще и форму или цвет усов, нередко давали друг другу казаки. Так можно встретить варианты:

Кривоус;

Кривоусенко;

Сторчёус (Старчеус);

Триус;

Белоус;

Черноус.

На основе формы Прудиус, то есть мужчина, который имеет красивые длинные усы, развилось несколько вариантов фамилии: Продивус, Прудивус, Прудиус, Придиус, Продоус. Человека, который любил поглаживать свою лицевую растительность, называли Крутивус, Крутиус. Также существуют варианты с непонятным происхождением, такие как Мокроус или Замниус. А за отсутствие усов в народе могли прозвать Безусом, Безуском или Безусым, а потомков такого мужчины соответственно – Безусюк, Безусяк, Безусенко, Безусов.

Кстати, вариантов фамилий, образованных от слова "борода" в украинском языке гораздо меньше. Среди относительно распространенных можно назвать Бородач, Бородий, Майборода, Бородайко, Бородай, Бороденко, Бородич, Бородуля, Бородатый, Безбородый, Голобородько.

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