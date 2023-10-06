Какие дни наиболее благоприятны для стрижки в октябре: лунный календарь

Отправляясь в парикмахерскую, мы всегда хотим, чтобы стрижка продержала форму как можно дольше, цвет окраски был красивым и долго не вымывался, а укладка волос не требовала значительных усилий. Эксперты говорят, что всего этого можно добиться, если согласовывать уход за прической с лунным календарем.

OBOZREVATEL поинтересовался соответствующим прогнозом на октябрь. Рассказываем, в какие дни лучше делать разные процедуры, а когда в салон лучше не записываться вообще

Благоприятные дни для стрижки

Удачными днями в октябре будут 2, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 24, 27, 28 и 31 число

Стрижка, сделанная в эти дни, сохранится дольше, не будет нуждаться в сложном уходе, а кончики не будут сечься. Касается этого любого типа работ по стрижке – это может быть и простой уход за кончиками, а также кардинальное изменение длины или прически в целом. Также утверждается, что стрижка, сделанная в такие дни, будет способствовать усилению потока финансовой энергии.

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Неблагоприятные дни для стрижки

Неудачными днями для укорачивания волос в октябре станут 1, 6–7, 17, 22, 24, 27 и 29 число

Стрижка, сделанная в эти дни, может оказаться неудачной – ее сложно будет укладывать, кончики быстро посекутся, а отрастать волосы будут долго и неровно. Если записаться на другой день не получается, нужно более тщательно выбирать мастера и не экспериментировать с записью в незнакомый салон.

Благоприятные дни для окрашивания

Записываться к колористу в октябре следует на 2, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 24, 27, 28 и 31 число

Покраска, выполненная в благоприятную дату, ляжет ровно, не нанесет вреда шевелюре и будет вымываться долго. В эти даты можно не просто освежать свой цвет, но и идти на эксперименты – радикально менять оттенок или пробовать что-нибудь необычное и очень яркое.

Неблагоприятные дни для окрашивания

Избегать окрашивания волос нужно 1, 6–7, 17, 22, 24, 27 и 29 октября

Краска, нанесенная в эти даты, ляжет пятнами и может даже сжечь волосы. Вымываться она будет быстро и неравномерно. Особенно неудачными будут эксперименты с осветлением и яркими цветами.

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