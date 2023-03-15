Какие деревья не стоит белить весной: принесет больше вреда

Вопрос, белить или не белить деревья весной, один из самых дискуссионных. Что известно точно – некоторые породы деревьев от такого ухода наверняка не получат никакой пользы. Поэтому в преддверии сезона садовых работ важно знать, какие деревья белить не надо.

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OBOZREVATEL разобрался в вопросе и рассказывает, каким деревьям побелка точно повредит. Важное уточнение – речь идет об обработке стволов известью.

Зачем белить деревья

Основное предназначение побелки – защита коры дерева от солнечных ожогов зимой и весной, когда ее не защищает тень от листьев. Также побелка способна оградить дерево от расстрескивания ствола во время весенних перепадов температур. Ну и, наконец, известь имеет легкий эффект защиты от насекомых-вредителей.

Какие деревья нельзя белить

Такой обработки могут не пережить молодые растения. Пока ствол саженца тонкий и не до конца сформированный, он может самостоятельно противостоять природным условиям. А вот побелка может наоборот нанести ему вред. Белить молодые деревья можно начинать примерно с 3-летнего возраста.

Не следует также обрабатывать известью больные и поврежденные растения. Вещество может попасть внутрь дерева и нанести ему вред. Трещины и другие раны на стволе необходимо в первую очередь залечивать специальным образом. Также плохо известь сочетается с грибковым поражением.

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