Чем подкормить лук и чеснок, чтобы получить 200% урожая: дешевый лайфхак

К концу мая высаженный в открытый грунт лук и чеснок уже дают первый урожай свежей зелени. И в настоящее время уже можно судить о состоянии растений. В большинстве случаев они чувствуют себя неплохо, но что делать, если молодые лук и чеснок начали чахнуть?

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OBOZREVATEL рассказывает о простом самодельном удобрении, которое вернет эти овощи к жизни. Для его изготовления понадобится простой и доступный ингредиент.

Часто для того, чтобы вернуть огородные культуры к жизни, нужна азотная подкормка. Сделать ее можно из нашатырного спирта, являющегося раствором аммиака. Азот в его составе поможет чесноку и луку восстановить нормальный цикл образования хлорофилла. К тому же он обеспечит заметно лучший урожай этих овощей в конце сезона.

При каких признаках нужно вносить в почву азотное удобрение? Эксперты выделяют следующие признаки:

пожелтение перьев;

побеление кончиков перьев и их закрученность;

побеление стеблей;

отсутствие цветения;

плохой рост плодов.

Чтобы изготовить азотную подкормку на основе нашатыря, нужно развести три столовых ложки этого средства в 10 литрах воды. Этим раствором нужно подливать растения, состояние которых ухудшилось.

Вносить такое удобрение нужно после того, как вы польете чеснок и лук. Идеальное время для этого – закат. Раствор подливают под корень растений. Делать такую подкормку можно регулярно на протяжении всего сезона.

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