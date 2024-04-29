Что не так на рисунке? Быстрая офисная головоломка на внимательность

Головоломки с картинками, какими бы они ни были, проверяют игрока на критическое мышление и помогают развивать навык решения ежедневных проблем. Особенно эффективны в этом задачи на поиск логических ошибок.

Именно такую приготовил сегодня OBOZ.UA. Перед вами стоит задача внимательно посмотреть на изображение офисного работника и найти один нюанс, который ломает логику.

Что мы видим на картинке? Мужчину, которые планируют какие-то свои рабочие дела. Он смотрит в календарь на планшете, чтобы рассчитать нужное ему для какой-то задачи количество времени. На его рабочем столе стоит еще один календарь, небольшое растение и раскрытый ноутбук. У вас есть 5 секунд, чтобы найти ошибку на этой картинке.

Впрочем, учтите, что 5 секунд – это желаемый результат. На самом деле, вы можете потратить на поиск решения столько времени, сколько вам нужно. Главное здесь – самостоятельно справиться с задачей. Поэтому поставьте таймер и попробуйте уложиться в отведенный промежуток времени, но если он закончится раньше, продолжайте поиск ответа.

Эксперты говорят, что наибольшую пользу головоломки приносят именно когда вы самостоятельно находите правильный ответ. Скорость вы разовьете со временем, когда прокачаете свое внимание к деталям. Так что начинайте работать над задачей прямо сейчас.

Найдите на изображении ту деталь, которая кажется вам неправильной, и объясните себе, почему именно она является той самой ошибкой, которую нужно найти. А теперь переходите к правильному ответу ниже.

Ошибкой здесь является дата, изображенная на экране ноутбука. Она на год отличается от той, которую мы видим на бумажном настольном календаре и планшете.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, на которой нужно было найти три логических ошибки.

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