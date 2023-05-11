Как заставить петунии цвести к осени: секреты хозяек

Петуния – универсальный цветок, который прекрасно украсит окно, летнюю террасу или клумбу в саду. При этом она цветет весь теплый сезон, а цвет и окрас можно подбирать на любой вкус. Но любители цветов до сих пор спорят – требовательна петуния или легка в уходе.

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OBOZREVATEL узнал больше об условиях содержания этого растения. Чтобы заставить петунию пышно цвести до холодов, нужно обеспечить ей всего четыре условия.

Полив

Петунии довольно устойчивые к засухе цветы, но все же цветут лучше, при регулярном поливе. Растущие в открытом грунте нужно увлажнять 1-2 раза в неделю на глубину 10-15 сантиметров. Если вы выращиваете растение в горшках или ящиках, частота полива должна быть больше – раз в 2-3 дня. Лучше дать петунии меньше воды, но поливать ее регулярно. При этом постарайтесь не попадать на цветы – они могут загнивать от контакта с водой.

Освещение

Наиболее прихотлив цветок именно к количеству света, которое он получает. Петуниям нужно много солнца. Под прямыми лучами они должны находиться хотя бы 5-6 часов в день. Если растение будет постоянно стоять в тени, оно будет плохо цвести.

Качество почвы

В целом петунии не очень требовательны к земле, в которой растут, но за регулярную подкормку отблагодарят усиленным цветением и более ярким цветом. Поэтому через две недели после высадки рассады в землю необходимо внести в почву азотное удобрение, чтобы цветок нарастил зеленую массу. Когда он выпустит первые бутоны, придет время обогатить землю калием и фосфором. Такую подкормку следует повторять каждые две недели до завершения сезона цветения петуний.

Обрезка и уход

Увядшие цветки любого растения нужно сразу удалять. В частности петунии это позволяет более интенсивно продуцировать новые бутоны. Также можно подрезать растения два раза за сезон – в начале лета и во второй половине августа. Делать это нужно острым инструментом, чтобы минимально травмировать веточки.

Хорошим решением также будет периодически прищипывать основные побеги растения. В таком случае оно вложит силы в рост боковых побегов и будет выглядеть более пышным.

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