Как заставить каланхоэ зацвести: маленькие уловки с гарантированным результатом

Каланхоэ – это чудесное комнатное растение, сочетающее в себе неприхотливость суккулента с прекрасным ярким цветением. Но часто хозяева растения жалуются, что приобрели себе вазон, покрытый цветами, а он больше так и не распустился ни за год, ни за два. Проблема может скрываться в ошибках ухода, которые допускают некоторые неопытные владельцы каланхоэ.

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Сезон цветения тропического растения приходится на конец зимы и начало весны. OBOZ.UA собрал лайфхаки, как подвести к нему растение так, чтобы у него было достаточно жизненных сил, чтобы распуститься.

Сократите световой день

По своему природному циклу каланхоэ начинает готовиться к цветению, когда световой день постепенно становится короче. Поэтому, если вы хотите добиться от растения цветов, поместите его туда, где оно будет получать свет в течение 8-10 часов в сутки – не больше. Накрывайте вечером горшок воздухопроницаемым колпаком или разместите его в помещении, где практически не включается свет.

Также следует в это время прекратить полив на 3-4 недели, чтобы растение вошло в состояние покоя. Именно в этот период оно и будет заниматься формированием бутонов. Когда день начнет увеличиваться, каланхоэ можно вернуть в привычный режим ухода. Уже скоро вы должны заметить на нем первые бутончики. Кстати, трюк с освещением можно провернуть с растением, чтобы оно зацвело не в свой привычный сезон.

Снимите засохшие цветы

Неопытные цветоводы думают, что засохшие цветы на растении никак не влияют на его жизнеспособность. Но это не так. На самом деле оно может тратить силы на формирование в них завязи и семян. А это препятствует развитию новых цветов. Поэтому не ленитесь снимать засохшие цветы с каланхоэ, если хотите, чтобы оно снова зацвело.

Не допускайте пересыхания

Хотя каланхоэ и относится к суккулентам, все же сильного недолива оно не любит. Если вы заметили, что ваше растение подвяло, приготовьтесь к тому, что после полива оно хоть и восстановится, последующее цветение перенесет на более позднее время.

Как правильно определить, когда нужно подливать каланхоэ? Ведь перелив для него не менее губителен. Просто дождитесь, когда почва в горшке под растением полностью высохнет, и сразу устраивайте ему очередной полив.

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