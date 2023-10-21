Как заставить декабрист зацвести: экспертные советы

Рождественский кактус, также известный как декабрист или шлюмбергера, одно из чудесных живых украшений дома зимой. Именно в холодный сезон он распускается яркими трубчатыми цветами разных оттенков красного, розового, белого, желтого и фиолетового. Но иногда растение может огорчить своего владельца и не выпустить вовремя бутоны.

Эксперты по домашним растениям говорят, что огорчаться преждевременно не стоит. Несколько простых приёмов помогут разбудить растение и стимулировать его цветение. OBOZ.UA рассказывает подробнее об этих приемах.

Сезон цветения рождественского кактуса начинается примерно с середины ноября и длится до конца января. В сложногом уходе растение не нуждается, ведь относится к суккулентам, которые прекрасно чувствуют себя без частого полива и в помещениях с сухим воздухом.

Видео дня

Но для своевременного цветения шлюмбергере все же лучше обеспечить влажную атмосферу. А также беречь ее от прямых солнечных лучей – слишком яркий свет может повредить растению.

Если даже идеальные условия не способны убедить кактус зацвести, его можно поместить в темное помещение. Абсолютная тьма должна окружать вазон минимум 12 часов в день. Октябрь – прекрасное время для этого, поскольку до образования бутонов осталось всего несколько недель. Растение подумает, что оно находится в условиях долгих и прохладных ночей, а это именно то время года, когда оно зацветает. И это стимулирует его.

Но если на декабристе уже есть бутоны, перемещать его в темноту нельзя. Из-за этого он может их сбросить. В период подготовки к цветению условия содержания растений менять не следует вообще.

А уже в период цветения поливайте шлюмбергеру только тогда, когда верхние 5 см почвы просохнут полностью. В это время можно заменить полив опрыскиванием несколько раз в неделю или поместить горшок в поддон с галькой и водой. Если цветы на комнатном растении опадают, это может быть связано с тем, что почва слишком влажная, поэтому просто прекратите полив на время.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как спасти кактус, который начал загнивать из-за чрезмерного полива.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.