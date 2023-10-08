Если кактус гниет снизу: как спасти растение

Кактусы – довольно неприхотливые растения. Существует популярный миф, что кактусы будут расти в любых условиях – их не нужно даже поливать.

На самом деле кактусы склонны к загниванию, и причин для этого может быть множество. Как спасти растение, если оно гниет снизу – читайте в материале OBOZREVATEL.

Причины загнивания

По сравнению с другими растениями кактусы действительно можно считать выносливыми. Среди наиболее распространенных причин загнивания можно выделить следующие:

чрезмерная влага, провоцирующая порчу корневой системы и заболевание субстрата;

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поражение болезнями и вредителями;

вирусные инфекции

Как спасти кактус

Предлагаем пошаговую инструкцию, которая поможет спасти кактус.

Шаг 1: подготовительный

Осторожно извлеките кактус из емкости и отмойте от почвы.

Шаг 2: правила обрезки

Гнилые части нужно сразу срезать.

Важная оговорка: мицеллы грибка проникают даже в здоровые ткани, поэтому срезать повреждения нужно "с запасом".

Если после обрезки какрус снова начинает гнить, значит вы удалили не все инфицированные части.

Шаг 3: обрезка стебля

Стебель кактуса нужно обрезать с двух сторон. Срез при этом будет напоминать слегка заостренный карандаш.

Шаг 4: просушка

На этом этапе переходим к просушке. После обрезки кактус должен подсохнуть. Сушить растение следует в светлом помещении, при этом обязательно избегать попадания прямых солнечных лучей. Подсушивать нужно до образования плотной корочки на срезе. Некоторые эксперты советуют подсушивать, пока не образуются корешки.

Шаг 5: укоренение

После подсушки кактус нужно пересадить. Лучше выбрать небольшой горшок и заполнить его сухим песком.

Заливать кактус нельзя – полив производят через поддон. Вода должна пропитать 1-2 см нижнего слоя песка – этого будет вполне достаточно.

Поставьте кактус в светлом месте, но прямых солнечных лучей лучше избегать – это позволит растению как можно быстрее укорениться.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как часто нужно пересаживать кактусы и какой горшок лучше выбрать.

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