Как защитить виноград и деревья от весенних заморозков: советы экспертов

Хотя в апреле и наступает ощутимо тёплая погода, все же стойкой ее назвать нельзя. В любой день может похолодать, а ночью - случиться заморозки. Дачникам важно в это время защитить свой сад и виноградник.

Как это сделать, объяснил эксперт Тарас Юрченко, ведущий Youtube-канал "Секреты виноградарства и садоводства". Прежде всего, он советует не надеяться, что проблема заморозков вас как-нибудь обойдет, холода не вернутся и ваш сад не будет страдать от заморозков. Готовиться нужно в любом случае.

Виноградник

Виноград – теплолюбивая культура, которая может сильно пострадать от заморозка. Вот поэтому на зиму виноградник укрывают. А снимают покрытие, когда весной начинает прирастать дернина. Если опоздать с этим, вытянуть лозу может быть уже невозможно.

Весной важно держать наготове короба для укрытия винограда. Вдоль рядов, где растет лоза, нужно вырыть неглубокие траншеи в земле, в которые накануне заморозков сложить не подвязанные растения. После этого траншею нужно накрыть любым накрывным материалом или в крайнем случае присыпать тонким слоем земли. Землю при этом не утрамбовывают – она должна служить легким накрытием. Даже если просто накрыть уложенную на землю лозу без прокопанного короба, это будет неплохой защитой.

Важно иметь в виду, чем больше развиты почки на лозе, тем уязвимее виноград для заморозков. Если лист из почки развился до 1-2 сантиметров, это значит, что даже при 0 градусах он будет мерзнуть. Поэтому виноград нуждается в тщательной защите от холода.

Если ваш виноградник обустроен так, что укрыть его невозможно, запаситесь агроволокном большой плотности – от 40, а еще лучше от 50. Накройте этим волокном шпалеры, а сверху желательно накинуть на них пленку.

Персики, абрикосы и другие фруктовые деревья

К заморозкам относительно устойчивыми могут быть яблони, груши или сливы. Но даже их следует защищать от ночного холода. Чувствительные фруктовые деревья, такие как персик или абрикосы, следует обернуть агроволокном. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить почки и цветы. Также можно обустроить вокруг деревьев временные теплицы из агроволокна.

Хорошо сработает и дождевание, то есть полив сада на всю ночь. Водопроводная вода будет теплее морозного воздуха, ведь редко бывает холоднее 10 градусов. К тому же она будет давать теплый по сравнению с воздухом отпар, а еще может намерзнуть, защитив тем самым цвет. Если растение до обеда оттает, вреда оно при этом не понесет

Голубика

Тем, кто выращивает на своем участке голубику, можно сильно не переживать – это достаточно холодостойкое растение. Но даже ее следует накрыть мини-теплицей. Установите у растений дуговые опоры и накиньте на них покровный материал. Этого будет достаточно. Для более теплолюбивых культур, как перец или капуста, уже успевшие дать невысокие всходы, на этот покровный материал перед морозной ночью стоит набросить также пленку.

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