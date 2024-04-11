Как повысить плодородие почвы: самые эффективные методы

В преддверии старта сезона огородничества каждый дачник задумывается о том, что ему следует сделать, чтобы летом и осенью иметь хороший урожай. Одна из первых весенних задач – это улучшить качество почвы на участке, чтобы она давала достаточно пищи растениям на грядках.

OBOZ.UA поинтересовался мнением экспертов, как можно достичь этой цели. Конечно, самый главный способ здесь – это внесение удобрений. Но он не единственный. Вот что советуют профессионалы.

Дайте земле отдохнуть

Если почва на вашем огороде действительно истощена, отправьте хотя бы часть земли в "отпуск" и на один сезон ничего там не сажайте. Заботьтесь об этом участке так же, как и об остальном огороде – выпалывайте сорняки, а на зиму перекопайте землю. Уже на следующую весну, проведя год под чистым паром (а именно так называется этот метод), ваша грядка как следует восстановится и будет готова к засеванию.

Используйте весенние сорняки

Конечно, на огороде в теплые весенние дни первыми могут прорасти сорняки. Пока они не зацвели, вы можете использовать их для подкормки почвы. Скосите зеленую часть, затем удалите корни, разложите скошенную зелень на земле и вкопайте ее на небольшую глубину. Оказавшись под слоем почвы, сорняки начнут разлагаться и высвобождать питательные вещества. Также убранные с участка вредные растения можно закладывать в компост и использовать для мульчирования.

Засейте сидераты

Не только сорняки можно использовать как "зеленые удобрения". Существует целый список культурных видов, которые могут значительно обогатить землю питательными веществами. К ним относят горчицу, редьку масличную, люпин, фасоль, сою, горох, люцерну, донник, вику, сераделу, клевер, амарант, гречиху, овес и другие. Их также засевают на участке, скашивают до того, как они зацветут, и вкапывают в почву. Можно попытаться успеть вырастить сидераты до начала основного сева, но чаще их используют в конце лета – после сбора урожая или в начале осени, чтобы восстановить состояние огорода после сезона.

Внесите органические удобрения

Такие органические удобрения, как навоз, компост или перегной, способны не только насытить землю питательными веществами. Они также улучшают ее состояние – делают лучше проницаемой для воды и воздуха, служат природной пищей полезным почвенным микроорганизмам. Подготовленную органику можно вносить как до посева огорода, так и осенью – после уборки урожая.

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