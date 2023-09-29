Как защитить уличные растения от холода и первых заморозков: советы от профессионалов

Уже вскоре температура воздуха начнет ощутимо снижаться и наступят ночные заморозки при относительно теплых днях. Некоторые растения на клумбах и в садах в этот период нуждаются в особом внимании и защите. И вы можете помочь им пройти этот период колебаний температуры и хорошо подготовиться к зиме.

Как это сделать, выяснял OBOZREVATEL. Вот что советуют делать с растениями осенью профессионалы.

Определите наиболее чувствительные виды

На самом деле, в дополнительной защите нуждаются не все виды в саду. Для некоторых такие годовые переходы являются нормой и они прекрасно справляются с похолоданием сами. Поэтому проведите ревизию всего, что растет у вас, и определите виды, которым требуется особое внимание и уход.

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В первую очередь заботьтесь об экзотических растениях

Как правило, флора, не типичная для вашего региона, хуже переносит местный климат. Растения, которые происходят из более теплых климатических зон, часто нуждаются в укрывании или переносе в тепло. О них позаботьтесь в первую очередь, если хотите сохранить их.

Накройте нежные растения

Некоторые виды более чувствительны к перепадам температур, им тоже нужна защита от заморозков. Проверьте, растут ли такие в вашем саду и накройте их перед похолоданием. Или занесите в помещение, если есть возможность. В категорию нежных попадают однолетние, тропические и некоторые многолетние растения, как и многие травы и овощи.

Выносливые ландшафтные растения оставьте в покое

Выносливые деревья, кустарники и многолетние растения обычно хорошо переносят зиму, поэтому их просто нужно периодически проверять на заболевания или повреждения. С переходом в зимний режим они справятся без помощи других.

Дайте однолетникам погибнуть

Искусный садовник может сделать так, что однолетнее растение проживет несколько лет, но действительно ли это так нужно? Однолетники теряют свой привлекательный вид на второй год и уже не так пышно цветут, если цветут вообще. Поэтому лучше дать им завершить свой жизненный цикл естественным образом. Что можно сделать, так это собрать с них семена и засеять на том же месте, где росло предыдущее поколение.

Используйте правильный тип защиты

Колебания температуры могут заставить вас спешить укрывать более слабые растения. Используйте для этого обычный текстиль или специальные материалы. Пока заморозки наблюдаются только по ночам, укрывать растения можно перед закатом, а утром снимать покровный материал.

При этом избегайте накрывания листьев пластиковыми материалами – они могут причинить зеленой массе вред и растение досрочно потеряет свой вид. Не забудьте полить сад или клумбу вовремя, ведь влажная почва удерживает тепло лучше сухой. Такой подход будет полезен местным видам.

Используйте мульчу и чехлы для чувствительных растений. Они защищают их от мороза, образуя защитный покров. Мульча помогает защитить корни в земле, а чехол – ветки и ствол.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем осенью нужно возделывать огород, чтобы защитить его от болезней и вредителей.

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