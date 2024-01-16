Как защитить смесители от налета: простые способы

Известковый налет появляется в результате воздействия жесткой водопроводной воды. При длительном оседании на поверхностях минеральные соли образуют отложения, которые трудно отмыть обычными средствами.

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Эксперты отмечают, что это проблема не только эстетического характера. При отсутствии регулярной очистки агрессивные соли могут быть даже повредить поверхности. Как защитить смесители от налета – читайте в материале OBOZ.UA.

Лайфхак 1

Большинство моющих средств лишь поверхностно удаляют белый налет, но для качественной тщательной очистки следует учитывать несколько факторов, в том числе и особенности сантехники.

Специалисты по уборке советуют попробовать эффективный метод, в основе которого – доступное аптечное средство. В сети набирает популярность лайфхак со спиртовым раствором или жидкостью, предназначенной для ухода за кожей. Необходимо нанести небольшое количество средства на поверхность смесителя и равномерно его распределяя.

Затем тщательно промойте проточной водой, чтобы удалить остатки средства. Это создаст дополнительный защитный слой, который предотвратит образование накипи и известковых отложений.

Регулярная обработка этими средствами поможет увеличить срок службы смесителя и сделать его сияющим до блеска. Однако предварительно следует провести тест на небольшом участке перед использованием. Следует убедиться, что раствор не приведет к повреждениям или изменению цвета смесителя.

Лайфхак 2

Чтобы защитить кран от воздействия жесткой воды, эксперты советуют натереть смеситель воском. Затем следует взять чистую ткань и еще раз протереть поверхность для лучшего блеска.

Белый налет также эффективно удалят средства, содержащие кислоту. Как экологичные компоненты помогут очистить сантехнику – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA публиковал рецепт чудодейственного раствора, быстро растворяющего известковый налет.

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