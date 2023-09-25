Как защитить одежду от моли: топ-5 спасательных методов

Моль питается кератином, который содержится в волосах, остатках пищи, поте и клетках кожи. Но это вещество тоже есть и в мехах и шерсти, поэтому если вы увидели небольшие дыры на вещах, то у вас появились вредители.

Моль откладывает личинки, которые питаются вашим гардеробом. OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые помогут избежать этого.

Стирка

Насекомых привлекают пятна от еды и пота, поэтому регулярно и тщательно стирайте одежду и постельное белье. Приятный запах свежих вещей отпугивает вредителей.

Правильное хранение

Место, где хранятся вещи, также должно быть чистым. Моль выбирает влажную и теплую среду с затхлым запахом. Поэтому старайтесь регулярно убираться в шкафу.

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Сезонные вещи

Если у вас есть отдельный шкаф или полочки для сезонных вещей, то необходимо следить за тем, чтобы они были надежно закрыты. Время от времени проверяйте состояние одежды и протирайте полки, но не оставляйте их влажными.

Натуральное средство от моли

Вы можете использовать розмарин, гвоздику, лавровый лист, лаванду и чабрец, чтобы отпугнуть моль. Так вы наполните дом приятным ароматом и избежите повреждения своей одежды.

Расставьте небольшие букетики засушенных трав в разных комнатах или поместите их в тканевый мешочек и поставьте прямо в шкаф.

Раствор из лаванды

Если вам нравится запах лаванды, то можно сделать из нее спрей. Вам понадобится несколько капель эфирного масла и вода. Все это смещайте и распылите на ковер, шторы и другие поверхности. Можете даже опрыскать постельное белье.

Ранее OBOZREVATEL публиковал простой способ, который поможет избавиться от моли в кухонных шкафах без химических средств.

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