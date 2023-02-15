Как замороженная зубная паста поможет в уборке: секрет японцев

Немногие знают, что зубная паста – универсальная помощница в уборке. Японцы часто используют ее, чтобы избавиться от пятен и неприятного запаха.

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Замороженной пастой чистят ковры, межплиточные швы и даже кухонные принадлежности. Издание Sante Plus рассказало детали.

Как заморозить зубную пасту

У японцев, известных своей гениальностью, хватает идей для упрощения повседневной жизни и рационализации уборки.

Они советуют один любопытный лайфхак. Возьмите силиконовую форму для льда и заполните ее белой зубной пастой. Оставьте емкость в морозильнике на ночь. На следующий день расформируйте замороженные кубики пасты.

Лайфхаки для уборки

Эксперты по уборке говорят, что такие кубики быстро и качественно выведут пятна на ковре – нужно только натереть ими пятна и промыть ковер водой.

Если разделочная доска на кухне имеет неприятный запах (например, от рыбы), все, что вам нужно – натереть ее кубиками замороженной пасты. Запах мгновенно исчезнет.

Таким способом можно отбелить межплиточные швы. Пасту советуют нанести вдоль линий и оставить на несколько часов, в идеале – на ночь. Затем следует взять старую зубную щетку, чтобы очистить швы. Промойте их чистой водой, а затем высушите мягкой тканью из микрофибры.

Зубной пастой также очищают почерневшее серебро, протерев щеткой поверхность предметов. После этого нужно тщательно промыть столовые приборы холодной водой и протереть замшей.

Замороженную пасту используют даже в косметологии. Есть версия, что она снизит покраснение прыщей. Перед сном советуют тонким слоем точечно нанести пасту на прыщ. Утром краснота и отек должны сойти.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что зубная паста также поможет при мытье холодильника изнутри.

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