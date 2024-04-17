Что делать с нарциссами, когда закончился сезон цветения: советы опытных дачников

Нарциссы – это отличные весенние цветы, которые радуют своим ярким цветением в течение нескольких недель. Но после того, как они увядают, многие дачники не знают, что делать с этими растениями.

Нарциссы нуждаются в правильном уходе даже после того, как они отцвели. О том, как нужно заботиться об этих цветах, рассказал ТСН.

Нарциссы – это многолетние растения и правильный уход за ними после цветения обеспечит вас красивыми весенними цветами и в следующем сезоне.

Обрезка

После того, как цветок нарцисса увядает и засыхает, его нужно обрезать, чтобы растение направляло полезные вещества и энергию в луковицу, а не для создания семян.

Однако листья трогать не стоит. Заблаговременное полное скашивание нарциссов является самой распространенной причиной не цветущих луковиц. Лучше дождаться, пока оно не отсохнет самостоятельно естественным путем. После этого, примерно в конце мая, можно срезать растение целиком.

Подкормка

Поскольку вы не будете лишать нарциссы листьев, они будут находиться под влиянием фотосинтеза и передавать луковице питательные вещества. То есть цветок сам обеспечивает себя микроэлементами. Однако дополнительные удобрения не помешают и значительно помогут ему цвести следующей весной.

После обрезки цветов следует внести монофосфат калия, который поможет луковице успешно перезимовать. Также растению требуется фосфор и азот в умеренном количестве.

Опытные садоводы рекомендуют использовать для подкормки после периода цветения органические удобрения, например древесную золу.

Выкапывание луковиц

Многие сорта нарциссов неплохо переносят холода, поэтому их можно выкапывать раз в несколько лет. Однако современные гибриды или махровые сорта следует выкапывать ежегодно.

Это нужно делать примерно в середине лета, когда листья засохли, но еще не полностью опали. Это будет свидетельствовать о том, что луковицы еще не укоренились. Кроме того, таким образом вы будете видеть, где именно находятся луковицы и минимизируете риск повредить их лопатой.

Когда вы выкопаете луковицы, их нужно высушить в прохладном и темном помещении, а затем хранить в сухом месте при комнатной температуре.

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