Как за несколько минут очистить дверцы духовки: в сети поделились лайфхаком

Очистить даже самую грязную духовку можно, не прибегая к едким химическим средствам, использование которых может даже вызвать аллергическую реакцию. Для того, чтобы очистить дверцы духового шкафа понадобятся простые вещи, которые есть практически на каждой кухне.

Полезным лайфхаком уборки плиты поделился Еxpress. Там же отметили, что подобная чистка ничем не уступает профессиональной, однако обойдется во много раз дешевле.

Авторы статьи объяснили, что накапливание жира и соков продуктов на стенках и дверцах духового шкафа – нормальное явление. Ведь пища, которая готовится при высоких температурах, может брызгать, пускать сок и оставлять следы на стенках. И это не значит, что вы плохой хозяин или хозяйка. Но также акцентировали на том, что чистить ее все же надо.

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"Грязная духовка может испортить все впечатление. Особенно во время визита гостей. И даже если остальная часть кухни сверкает, то грязные желтые разводы, образовавшиеся после многочисленных готовок пищи, будут смотреться ужасающе. И так, если вы видите, что ваш духовой шкаф требует помощи – оглянитесь и найдите уксус, соду и тряпки. Это практически все, что вам понадобится", – поделились авторы статьи.

Она подчеркнули, что результат такой домашней уборки будет ничем не хуже той, которую выполнили бы профессионалы из клининговой компании.

Пищевая сода

Вода

Резиновые перчатки

Уксус

Распылитель

Салфетки из микрофибры

Перед тем, как приступить к чистке духового шкафа, следует освободить его от решеток.

"Пока вы чистите духовку, просто положите решетки на несколько часов в мыльную воду", – посоветовали специалисты.

Пока же решетки духовки "принимают мыльную ванну", следует приготовить пасту из пищевой соды и воды. Она должна быть достаточно густой, чтобы ее можно было размазать по духовке.

"Наденьте резиновые перчатки и начните намазывать пасту по всей духовке, избегая нагревательных элементов. через какое-то время белая паста станет коричневой, когда начнет впитывать жир, но не волнуйтесь, это всего лишь пищевая сода", – отметили авторы материала.

Они подчеркнули, что вытирать пасту со стенок шкафа не стоит сразу, а следует дать им постоять так несколько часов, а лучше всю ночь. После этого необходимо взять распылитель и налить в него уксус. Далее – обрызгать ним все стены, а затем вытереть их мягкой тряпкой.

"Не забудьте про резиновые перчатки", – предупредили авторы лайфхака.

После этого они предложили перейти к чистке дверцы духового шкафа. А именно – натереть ее той же массой из воды и соды, оставить на полчаса а затем смыть уксусом.

После такой чистки духовой шкаф можно протереть тряпкой смоченной в простой воде и "наслаждаться блеском почти новой духовки".

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