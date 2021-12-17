Как привести дом в порядок к Новому году: топ-5 лайфхаков для идеальной чистоты

Важным моментом в подготовке к праздникам является уборка. Сделать ее не просто и она отнимает много времени, однако облегчить этот труд помогут несколько простых советов.

Портал Іrishexaminer собрал пять важных лайфхаков, которые облегчат предновогодние хлопоты, сэкономят время своей простой в исполнении и эффективностью. Оказывается, чтобы ванна "блестела" к приходу гостей на Новый год, достаточно иметь под рукой привычные вещи.

Неприглядные пятна на унитазе способны изрядно испортить настроение, как самим хозяевам жилья, так и их гостям, которые придут встречать новогодние праздники. Чтобы устранить "недоразумение" авторы статьи рекомендуют отложить едкий отбеливатель, а вместо этого подойти к холодильнику и достать оттуда бутылочку кока-колы. Оказывается она отлично подходит для удаления желтых пятен с унитаза.

Видео дня

"Вылейте бутылку по краю чаши унитаза так, чтобы та покрыла всю поверхность. Дайте коле побыть на поверхности несколько часов. Со временем, кислоты разъедят пятна и они медленно начнут сползать вниз. Потрите унитаз ершиком и слейте воду. Минимум усилий, максимальный результат", – написали авторы статьи.

Очень неприятно брать в руки лейку, которая от многократного использования покрылась известковым налетом. К счастью, его легко удалить уксусом.

"Если душевая лейка съемная, снимите ее и замочите в миске с уксусом. Если вы не можете удалить его, наполните пластиковый пакет уксусом и обвяжите его вокруг лейки душа, закрепив резинкой. Ваша душевая лейка скоро вернется к своему сияющему блеску", – рассказали специалисты.

Плесень достаточно часто появляется в душе. Этому способствует влажный воздух в комнате. Делая уборку, следует обратить внимание на занавеску в душе. Если ее взяли под контроль грибки, следует ее просто выстирать в стиральной машинке. При этом в стиральный порошок стоит добавить соду. Даже деликатная стирка избавит от плесени.

Если занавеска для душа пластиковая, ее можно просто повесить после стирки и та просохнет. Если она тканевая, можно прополоскать ее с помощью 100 мл дистиллированного белого уксуса, прежде чем повесить сушиться.

Сочетание уксуса и соды – отличный способ очистить стоки. Для этого необходимо высыпать в канализацию чашку соды и оставить ее там на две-три минуты. Затем налейте туда чашку уксуса. После того, как смесь начнет шипеть, оставить ее в канализации на час. После этого необходимо слить горячую воду в канализацию, чтобы избавиться от сгустков волос и мусора.

"Сначала заварите чашку чая. Дайте ему остыть, затем переливайте его в распылитель и брызкайте чаем на зеркало", – посоветовали авторы материала.

По их словам, хорошо разбрызганный чай с поверхности следует удалить тряпкой.

"Дубильные кислоты, содержащиеся в чае, легко проникают сквозь жир и грязь", – объяснили они.

Чтобы зеркало не запотевало, по его поверхности следует размазать пену для бритья, натереть хорошенько и удалить остатки.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер поделилась советами по качественной уборке холодильника.