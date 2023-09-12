Как взбодриться утром даже после бессонной ночи: пять действенных способов

Каждый человек хочет быть наполнен силами и энергией с утра, чтобы продуктивно выполнять свои обязанности днем. Но не всегда получается хорошо выспаться ночью, и это отрицательно сказывается на нашем самочувствии.

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Чтобы помочь организму быстрее проснуться и взбодриться, можно использовать пять действенных способов. OBOZREVATEL нашел советы, которые улучшат ваше состояние.

Утренняя зарядка в постели

Это подходит для тех людей, которые ленятся делать зарядку каждый день и пропускают этот утренний ритуал. Но такой нетрудный способ поможет быстро проснуться, не вставая с кровати. Потихоньку начните разогревать мышцы, совершая простые движения руками и ногами. Потянитесь, перевернитесь на спину, а затем назад. Уделите такой разминке 5 минут.

Вода с лимоном

Пожалуй, большинство людей знают, что утро нужно начинать со стакана воды, куда вы можете добавить ломтик лимона. Это поможет вашему организму пополнить водный баланс после ночи, витамины лимона усилят иммунитет, а жидкость взбодрит вас.

Полезный коктейль

В интернете можно найти много рецептов, как сделать вкусный и полезный коктейль, который зарядит вас энергией и силами на весь день. Вы можете использовать разные фрукты, йогурт и орехи. Измельчите это в блендере и выпейте.

Дыхание

Правильное дыхание поможет наполнить организм энергией. Для этого достаточно глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть. Ваш организм получит кислород, который необходим для продуктивной работы мозга и других органов. Если занимаетесь йогой, то вам будет легче овладеть разными техниками дыхания.

Музыка

Бодрая музыка с утра поднимет вам настроение, поможет улучшить внимание и привести мысли в порядок. Чтобы быстрее проснуться, включите свои любимые песни на 15-20 минут и вы сразу испытаете приятные эмоции.

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