Как вывести жирное пятно за 5 минут: советы опытных хозяек

Жирные пятна на одежде – одни из самых стойких. Именно поэтому принимать меры, если вы капнули жиром на ткань, нужно как можно быстрее. Если же пятно устарело, то отн его тоже можно избавиться, если проявить немного терпения, выбрать правильное средство и приложить усилия.

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OBOZREVATEL поинтересовался лайфхаками на этот счет. И делится наиболее действенными из них.

Когда пятно свежее

Главная задача, когда вы только что посадить пятно, это собрать как можно больше жира и при этом не втереть его глубоко в волокна ткани. Справиться с этим помогут бумажные полотенца или салфетки. Прикладывайте их к загрязненному месту столько раз, сколько это потребуется. Пока бумага перестанет просачиваться жиром. При этом ни в коем случае не трите пятно. Когда жир перестанет выделяться из ткани, можно переходить непосредственно к чистке.

Чистка средством для посуды и уксусом

Жидкость для мытья посуды и белый уксус хорошо растворяют жир, поэтому их можно использовать для устранения пятен такого типа. Но перед тем, как начать чистку, испытайте оба средства на незаметном месте вещи. Нужно убедиться, что они не разрушают краситель и не наносят вред ткани.

Если все хорошо, можно переходить к самой чистке. Возьмите жидкость для посуды (желательно бесцветную, чтобы краситель не остался в волокнах), выдавите каплю, нанесите на пятно и аккуратно вотрите ее в ткань пальцами. Оставьте средство действовать на 5 минут, затем смойте с помощью уксуса. После этого вещь останется прополоскать в прохладной воде и постирать обычным способом. При необходимости всю процедуру можно повторить.

Удаление устаревших жирных пятен

С устаревшим жиром поможет справиться пищевая сода. Чтобы приготовить чистящую смесь, нужно взять восемь столовых ложек продукта и смешать его с половиной стакана воды. Получившуюся пастообразную субстанцию нужно нанести на пятно и оставить на час. После этого соду с вещи счищают и стирают ее подходящим для ткани способом.

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