Как быстро избавиться от пятен крови на одежде: проверенный метод

Увидеть кровь на одежде или домашнем текстиле достаточно неприятно. И неприятность эта – не такая уж редкость. Кровотечение из носа, порез от бритья, неловкое движение ножом на кухне – все это может привести к загрязнению одежды. Поэтому важно знать, как отстирать пятна крови. И сделать это быстро и так, чтобы на ткани не осталось следа. Ведь белки крови обладают способностью сворачиваться, после чего удалить их из волокон становится значительно сложнее.

Видео дня

Поэтому издание Express обратилось к экспертам по стирке за лайфхаками, как бороться со следами крови на текстиле. И первый же совет, который получили журналисты – это ни в коем случае не замывать такие пятна горячей водой.

Под действием тепла белки крови сворачиваются гораздо быстрее, если не моментально. Это буквально закрепляет пятно в волокнах. И после этого борьба с ним становится гораздо сложнее.

Также важно не тереть такое пятно. Трение может распространить следы крови на остальные участки ткани – а это еще одно нежелательное последствие борьбы с загрязнением.

Как и с любым другим типом пятен, в случае с кровью важна оперативность. Ведь чем дольше загрязнитель остается на ткани, тем труднее его удалять.

Первым шагом в борьбе со следами крови должно быть промывание ткани в холодной воде. Удерживайте загрязненное место под струей или замочите его в какой-нибудь емкости. Это позволит смыть то, что еще не засохло и размягчить уже свернутые белки.

Дальше на помощь может прийти белый уксус. Его нужно развести водой в соотношении 1:2 и замочить в этом растворе пятно на 10-20 минут. В конце пятно снова промывают. Также можно промочить его несколько раз влажной тканью или ватным диском.

Процесс следует повторить несколько раз, пока загрязнение не исчезнет. Если же ткань деликатна или требует химчистки, то лучше не рисковать и обратиться за профессиональной помощью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему одежду необходимо стирать, вывернув ее наизнанку.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.