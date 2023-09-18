Как вывести застарелые пятна: универсальные лайфхаки

Первым этапом подготовки вещей к стирке является не только их сортировка по типу и цвету ткани. Важно также осмотреть одежду на предмет наличия разных пятен. Ведь именно предварительная обработка еще до загрузки в машину позволяет от них эффективно избавиться.

OBOZREVATEL рассказывает, как правильно определить тип пятна, даже если оно застарело. И чем его обработать, чтобы удалить загрязнение.

Определяем тип пятна

В некоторых пятнах их происхождение очевидно. Например, вряд ли вы спутаете фломастер, краску или чернила с чем-нибудь другим. А вот органические загрязнения со временем меняют свой вид.

Так жирные пятна приобретают нечеткие очертания, "расплываются". Также жир со временем может темнеть.

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А вот растительные красители, такие как сок плодов или травы, кофе, чай или вино, оставляют пятна с четким контуром. При этом этот контур обычно темнее, чем центральная часть пятна. Так же ведут себя и пятна крови.

Как правильно отчищать пятна

Независимо от того, свежее пятно или старое, его нужно чистить от краев к центру, избегая трения. Это позволит уберечь вещь от распространения загрязнения по поверхности ткани и проникновения его глубже в волокна. Лучше повторить обработку несколько раз, чем втереть пятно в текстиль намертво. Чем старше пятно, тем больше "сеансов" чистки ему понадобится.

Также важно всегда тестировать выбранное чистящее средство на незаметном участке, например, где-то на изнанке в крупном шве. Дело в том, что любое пятновыводящее вещество является растворителем для соответствующего типа загрязнений. И оно может разрушать не только загрязнитель, но и волокна ткани или ее краситель. Так что предварительный тест всегда необходим.

Чем отчистить устаревшее пятно

Даже если вы не знаете, что именно оставило след на вашей одежде, можно воспользоваться универсальными пятновыводителями. После предварительного теста, конечно.

Уксус – его разводят в равных пропорциях с водой и ненадолго замачивают в этом растворе вещь. Хорошо действует на светлых тканях, а вот темные может обесцвечивать.

Нашатырный спирт – эффективное средство против многих типов пятен, но может повредить синтетические вещи. Нашатырь нужно смешать с горячей водой в пропорции 1:1 и обработать раствором пятно. После этого постирать вещь, как обычно. Для удаления следов фруктовых соков подойдет более слабый раствор – чайную ложку нашатыря разводят для этого в литре воды. Жирные пятна лучше обрабатывать смесью этого средства, поваренной соли и воды в пропорции 1:1:3.

Глицерин – средство слегка подогревают и наносят на пятно минут на 15-20, после чего дополнительно протирают его ватным тампоном, смоченным в глицерине. Далее вещь стирают обычным способом. Глицерин хорошо отчищает кофе и какао.

Бензин – мощный растворитель, удаляющий большинство типов загрязнителей. Хорошо работает в смеси со спиртом. На полстакана спирта добавляют одну чайную ложку бензина. Но такую чистку лучше проводить, только если другие средства не помогли.

Лимонный сок – может отчищать пятна своими испарениями. Для этого его нагревают и держат над сосудом вещь загрязненным местом. Хорошо также работает в сочетании 1:1 с водкой.

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