Как быстро отбелить любую вещь: понадобится всего одно средство
Химических моющих средств иногда недостаточно, чтобы "реанимировать" любимые вещи. На самом деле старый добрый отбеливатель с хлором очень агрессивен к тканям, при частом использовании он утончает волокна и снижает их качество.
Лучше не оставлять стирку "на потом", ведь пятна проникнут глубже в структуру ткани и очистить волокна будет очень тяжело. OBOZREVATEL подобрал эффективное средство, которое поможет отбелить любую вещь в кратчайшие сроки.
Универсальное отбеливание
Простой рецепт поможет отбелить почти все вещи – от тюля до полотенец и футболок. Конечно, с шелковыми и деликатными тканями следует соблюдать осторожность.
Необходимые ингредиенты:
- сода;
- уксус;
- стиральный порошок;
- перекись водорода.
Шаг 1. В емкость налейте теплую воду, добавьте 2 столовых ложки соды и 2 столовых ложки белого уксуса. Тщательно перемешайте.
Шаг 2. К раствору добавляем 2 столовых ложки стирального порошка и смешиваем до образования пены.
Шаг 3. В заключение вливаем 1 столовую ложку перекиси водорода.
Замочите в растворе белые вещи, подождите 1-2 часа, после чего одежду следует постирать привычным для вас способом – вручную или в машинке.
Пользователи соцсетей, которые уже попробовали этот лайфхак, отмечают, что вещи становятся идеально белыми.
Рецепт можно использовать и для отбеливания кроссовок, но при этом ингредиенты смешивают до образования пастообразной смеси без добавления воды.
Советы по отбеливанию
Замачивать или нет
Существует популярный миф – якобы горячее замачивание поможет быстрее очистить волокна. На самом деле не следует заливать вещи кипятком. Максимальный показатель должен быть на уровне 40 градусов – это касается так называемых "белковых" загрязнений, например от еды или травы. Для стирки следует выбрать средство с биоэнзимами – это вещества, расщепляющие грязь. А пятна от земли лучше сразу отстирывать в теплой воде, без замачивания.
Правила сортировки
Синтетические и шерстяные вещи специалисты советуют стирать отдельно от белых хлопчатобумажных или льняных тканей. Если пренебрегать этим правилом, белая одежда после стирки в машинке может посереть и приобрести тусклый оттенок.
Неправильный уход
Неправильный уход и слишком частая стирка при высоких температурах станет причиной порчи вещей. Наши бабушки при отсутствии качественных порошков и моющих средств привыкли кипятить одежду. Это довольно рисковый вариант, который не подойдет для синтетических и деликатных тканей – под влиянием кипятка волокна могут просто разорваться.
Кстати, жесткая вода может существенно ухудшать качество стирки. Из-за избытка солей моющие средства пенятся больше, чем нужно, и остатки этой пены потом трудно удалить. Какое средство следует использовать для смягчения воды – читайте в материале.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько раз можно носить одежду без стирки: ответ может удивить.
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