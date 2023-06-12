Как вывести стойкие пятна из ковра: советы для разных ситуаций

Эффективное чистящее средство для ковров можно сделать собственноручно, используя доступные ингредиенты. Главное правило чистки – оперативность: удалить пятно легче, пока оно не впиталось глубоко в волокна.

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Избыток жидкости следует промокнуть чистой тканью, двигаясь от наружного края пятна к центру. Эксперты издания Sante Plus рассказали, как избавиться от пятен вина, воска, кофе, шоколада, жевательной резинки и как приготовить универсальное моющее средство.

Универсальное моющее средство

Чтобы сделать свой домашний пятновыводитель, смешайте 1 чайную ложку средства для мытья посуды в 1 литре теплой воды.

Затем добавьте 1/4 чайной ложки белого уксуса и осторожно нанесите этот раствор на пятно. Всегда проверяйте цветостойкость на незаметном участке ковра.

Подождите 10 минут, протрите остатки чистой губкой, промокните холодной водой и еще раз пройдитесь сухой тканью.

Как вывести пятна крови

Лучше не использовать для очищения пятен крови из ковров теплую воду, поскольку они могут сильнее впитаться в волокна. Вместо этого нанесите холодную воду или содовый раствор и промокните чистой тканью. Повторите еще раз, пока пятна не исчезнут.

Как удалить воск

Потрите свежие капли пакетом со льдом, пока воск не затвердеет. После этого осторожно удалите воск и пропылетесь ковер. Можно также смочить белую ткань небольшим количеством спирта и протереть пятно.

Рецепт от шоколадных пятен

Используйте тупой нож, чтобы соскоблить как можно больше шоколада. Если он растаял, как свечной воск, положите на пятна полиэтиленовый пакет с кубиками льда. Осторожно соберите затвердевшие кусочки.

Еще один рецепт: смешайте четверть чайной ложки моющего средства с 1 стаканом теплой воды и чистой тряпкой нанесите раствор на пятна. Затем оставьте на пять минут и тщательно промокните, пока пятно не исчезнет.

Лайфхак для пятен от кофе или чая

Чтобы удалить пятна от кофе или чая, следует смешать 2 столовых ложки перекиси водорода с 1 столовой ложкой мыльного средства. Оставьте на ковре несколько секунд, промойте водой и промокните.

Как избавиться от жирных пятен (масло, соус и т.д.)

Пищевая сода эффективно справится с жирными пятнами. Это универсальное средство уже широко зарекомендовало себя для чистки ковров. Насыпьте соду прямо на пятна и оставьте на шесть часов. Пропылесосьте участок, а затем промокните пятно тканью, смоченной спиртом. Можно использовать сухой растворитель для чистки ковров.

Как избавиться от жевательной резинки

Чтобы избавиться от жевательной резинки, следует использовать пакет со льдом. Затем снимите жвачку ложкой или тупым ножом и очистите волокна сухим растворителем для ковров.

Лайфхаки для пятен от вина или фруктового сока

От пятен красного или белого вина, виноградного сока или любого другого цветного напитка поможет пищевая сода. Насыпьте ее на загрязненные участки, подождите около часа, после чего промокните чистой салфеткой из микрофибры.

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