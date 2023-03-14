Как отстирать ковер за 20 минут: действенный турецкий способ

Для чистки ковра недостаточно удалять пыль и грязь пылесосом. Со временем даже пушистые ковры теряют мягкость и эластичность.

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Самое простое, конечно же, – сдать ковер в химчистку. Но есть несколько действенных лайфхаков, которые не только помогут удалить загрязнение, но и вернут начальную мягкость ворса. OBOZREVATEL разбирался, как отстирать ковер за 20 минут.

Этот способ очень популярен в Турции. Местные жители, как известно, обожают ковры и стелят их повсюду в домах. Турецкие ковры пользуются спросом у туристов со всего мира.

Обычно ковры чистят вручную и используют простое и доступное средство – стиральный порошок. Для белых изделий выбирают порошок с отбеливающим эффектом, для пестрых и однотонных покрытий берут обычное средство для цветных вещей.

Далее добавляют секретный ингредиент. Нашатырный спирт усилит действие стирального порошка. В емкость следует налить 1л теплой воды, добавить порошок и разбавить столовой ложкой нашатырного спирта. Если нужно больше воды – просто соблюдайте пропорцию 1:1.

Перед мытьем ковра обязательно наденьте маску и перчатки. Смочите щетку во вспененном растворе и протрите ковер круговыми движениями.

Когда весь ковер покроется пеной, оставьте его на 20 минут, чтобы средство подействовало. Затем смочите губку в чистой воде и удалите остатки пены.

Кстати, обновить старый ковер и приподнять ворс поможет сода. Ее советуют втирать в волокна плотной щеткой. Соду следует оставить на несколько часов, а лучше на ночь. Остатки кристаллов удаляют с помощью пылесоса и протирают ковер теплой водой с порошком.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими средствами можно почистить ковер от пятен в домашних условиях.

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