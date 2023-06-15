Как отбелить тюль до состояния нового: действенный народный способ
Белый тюль на окнах выглядит стильно и нежно и служит украшением любого интерьера. Но полупрозрачная ткань также собирает всю пыль, которая попадает в дом с улицы. Особенно в летнее время, когда окно часто открыто. Поэтому возникает проблема, как и чем вернуть тюлю белизну, не повредив деликатную ткань.
OBOZREVATEL узнал способ, который поможет восстановить тюль до первозданного вида. Он не требует больших усилий и серьезных затрат, а также не связан с использованием агрессивных химических отбеливателей.
Главная уловка состоит в том, чтобы максимально усилить действие обычного стирального средства – порошка или геля. И при этом не прибегать к помощи хлора, который может необратимо повредить тюль. Для этого понадобится поваренная соль.
Чтобы приготовить отбеливающий раствор, нужно взять:
- ваше обычное стиральное средство – 5 столовых ложек;
- соль – 5 столовых ложек;
- воду температурой не выше 40 градусов – 5 литров.
Соль и стиральное средство добавляют в теплую воду и тщательно перемешивают, чтобы они полностью растворились. В полученную жидкость на несколько часов погружают тюль, который нужно постирать и отбелить. Лучше всего это делать с вечера, чтобы он замачивался всю ночь.
Утром тюль останется достать и аккуратно, но тщательно выполоскать. После того, как вещь высохнет естественным способом, ее можно будет вешать назад – она порадует своей первозданной белизной.
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