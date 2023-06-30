Как вывести пятна от вишни и черешни на одежде: подборка спасательных средств

Красные пятна, остающиеся на одежде от вишен и черешней, лучше стирать, пока загрязнение свежее. Со временем сок проникает глубоко в волокна ткани и справиться с ним иногда не в силах даже дорогостоящие химические средства.

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Свежее пятно можно легко вывести, не используя вообще никаких моющих средств. Поможет кипяток. Растяните одежду над миской и полейте кипятком. Однако этот метод имеет ряд предосторожностей: он подойдет только для натуральных тканей без яркой окраски. Чем отстирать пятна от вишни и черешни – читайте в материале OBOZREVATEL.

Важные советы

Выбирая средство для стирки, учитывайте особенности материала и рекомендуемый температурный режим. Деликатные ткани требуют более бережной очистки, поэтому радикальные лайфхаки для них точно не подойдут. Агрессивные составы могут повредить цветные ткани. Перед нанесением экспериментального средства на пятно протестируйте его не незаметном участке ткани.

Поваренная соль

Соль работает как универсальный пятновыводитель. Смешайте ее с водой в пропорции 1:1 и нанесите на пятно. Подождите минимум 15 минут и постирайте в горячей воде с порошком.

Лимонная кислота

Лимон – эффективный дезинфектор и отбеливатель. Можно взять сок половинки лимона, а можно использовать пакетированную лимонную кислоту. Смешайте кислоту с уксусом и нанесите раствор на пятно с помощью губки. Осторожно потрите ткань, чтобы средство впиталось в волокна. Затем смойте остатки под проточной водой и запустите цикл стирки в машинке.

Хозяйственное мыло

Это старое проверенное средство, которым пользовались еще наши бабушки в условиях дефицита. Натрите пятно мылом и оставьте на 20 минут. После этого залейте одежду горячей водой. Можно сразу замачивать одежду в мыльной воде – для этого предварительно натрите хозяйственное мыло на терке.

Желток и глицерин

Один желток и 50 г глицерина рекомендуют смешать до образования однородной консистенции и намазать на пятно. Через несколько часов следует постирать одежду удобным для вас способом.

Молочная сыворотка

В сети набирает популярность лайфхак с молочной сывороткой. Пользователи советуют нанести на пятно и подождать 30 минут. Красный сок должен посветлеть. Далее стираем одежду в машинке.

Перекись водорода

Перекись водорода советуют смешать с водой в равных пропорциях и нанести на красное пятно на 15 минут. Осторожно протестируйте средство на небольшом участке, перекись может осветить яркие ткани.

Лимонная кислота и спирт

20 г спирта и 2 г лимонной кислоты нужно немного подогреть и смазать раствором пятно. Через некоторое время красное пятно начнет исчезать.

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