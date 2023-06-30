Как вывести пятна от вишни и черешни на одежде: подборка спасательных средств
Красные пятна, остающиеся на одежде от вишен и черешней, лучше стирать, пока загрязнение свежее. Со временем сок проникает глубоко в волокна ткани и справиться с ним иногда не в силах даже дорогостоящие химические средства.
Свежее пятно можно легко вывести, не используя вообще никаких моющих средств. Поможет кипяток. Растяните одежду над миской и полейте кипятком. Однако этот метод имеет ряд предосторожностей: он подойдет только для натуральных тканей без яркой окраски. Чем отстирать пятна от вишни и черешни – читайте в материале OBOZREVATEL.
Важные советы
- Выбирая средство для стирки, учитывайте особенности материала и рекомендуемый температурный режим. Деликатные ткани требуют более бережной очистки, поэтому радикальные лайфхаки для них точно не подойдут.
- Агрессивные составы могут повредить цветные ткани.
- Перед нанесением экспериментального средства на пятно протестируйте его не незаметном участке ткани.
Поваренная соль
Соль работает как универсальный пятновыводитель. Смешайте ее с водой в пропорции 1:1 и нанесите на пятно. Подождите минимум 15 минут и постирайте в горячей воде с порошком.
Лимонная кислота
Лимон – эффективный дезинфектор и отбеливатель. Можно взять сок половинки лимона, а можно использовать пакетированную лимонную кислоту. Смешайте кислоту с уксусом и нанесите раствор на пятно с помощью губки. Осторожно потрите ткань, чтобы средство впиталось в волокна. Затем смойте остатки под проточной водой и запустите цикл стирки в машинке.
Хозяйственное мыло
Это старое проверенное средство, которым пользовались еще наши бабушки в условиях дефицита. Натрите пятно мылом и оставьте на 20 минут. После этого залейте одежду горячей водой. Можно сразу замачивать одежду в мыльной воде – для этого предварительно натрите хозяйственное мыло на терке.
Желток и глицерин
Один желток и 50 г глицерина рекомендуют смешать до образования однородной консистенции и намазать на пятно. Через несколько часов следует постирать одежду удобным для вас способом.
Молочная сыворотка
В сети набирает популярность лайфхак с молочной сывороткой. Пользователи советуют нанести на пятно и подождать 30 минут. Красный сок должен посветлеть. Далее стираем одежду в машинке.
Перекись водорода
Перекись водорода советуют смешать с водой в равных пропорциях и нанести на красное пятно на 15 минут. Осторожно протестируйте средство на небольшом участке, перекись может осветить яркие ткани.
Лимонная кислота и спирт
20 г спирта и 2 г лимонной кислоты нужно немного подогреть и смазать раствором пятно. Через некоторое время красное пятно начнет исчезать.
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