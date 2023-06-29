Как отмыть руки после шелковицы: летние лайфхаки

Наступил сезон сладкой и сочной шелковицы, а ягода эта, кроме прекрасных вкусовых качеств славится и выраженным темно-фиолетовым цветом, который мало чем можно отмыть. Лучше не использовать абразивные средства, а также ацетон, уксус или агрессивные жидкости – они могут только повредить руки.

Видео дня

Обязательно после мытья важно увлажнить кожу рук питательным кремом. Как отмыть руки после шелковицы и отстирать ягоду из одежды – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как отмыть руки после шелковицы

Лимонная кислота

Самое действенное средство от шелковичных пятен – лимонная кислота, имеющая выраженный отбеливающий эффект. Есть несколько вариантов приготовления раствора:

В емкость налейте 1,5л теплой воды, добавьте 1 пакет лимонной кислоты и подержите руки в полученном растворе примерно 10 минут. Затем следует вымыть руки с мылом и использовать питательный крем. Просто разрежьте лимон на две части и натрите соком ладони.

Незрелые ягоды

В зеленых ягодах также содержатся кислоты, способные отбелить характерные фиолетовые пятна от шелковиц. Возьмите несколько зеленых ягод и разотрите их в ладонях. Разминать ягоды нужно минимум 5 минут, чтобы кислоты возымели действие.

Сок вишни

По аналогии с предыдущим методом, берем несколько вишен (обязательно спелых), выжимаем сок на руки или просто разминаем ягоды. Тщательно протираем пальцы и ладони, после этого моем руки с мылом. Также можно использовать смородиновый сок.

Кислица или щавель

Листья кислицы или щавеля растираем в ладонях, пока фиолетовый сок шелковицы не посветлеет. Закрепляем эффект, помыв руки с мылом.

Как отстирать шелковицу из одежды

От свежих пятен поможет лимонный сок. Для приготовления концентрированного раствора достаточно сока одной половинки лимона. В тазик наливаем теплую воду, добавляем сок и замачиваем одежду минимум на 15 минут. Для лучшего эффекта эксперты советуют добавить 3 столовых ложки уксуса. Можно использовать и лимонную кислоту в пропорции: 1 ст. л. порошка на 1 стакан воды.

Детский порошок имеет мягкий и гипоаллергенный состав, который, однако, способен справиться со стойкими загрязнениями от ягод, детских пюре, травы. Замочите одежду в теплой воде с добавлением детского порошка и оставьте не менее чем на 20 минут.

Еще один способ – кипяток. Важная оговорка: выдержать обработку кипятком могут только натуральные ткани вроде льна или хлопка. Шелк и некоторые синтетические ткани могут безвозвратно повредиться. Удалить сок от шелковицы таким образом можно, если пятно сравнительно свежее и не успевшее полностью высохнуть на волокнах. Растяните ткань на месте загрязнения и вылейте кипяток на пятно тонкой струей. Горячая вода эффективно справляется с органическими загрязнениями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отстирать пятна от клубники на одежде.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.