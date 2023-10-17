Как вывести пятна от ручки из ткани и других материалов: советы для родителей

Пятна от шариковых и гелевых ручек вывести довольно тяжело. Конечно, лучше всего приобрести специальное чистящее средство для определенного типа тканей, но во-первых, не всегда есть возможность расходоваться, а во-вторых, агрессивная химия может повредить деликатные материалы.

В качестве альтернативы можно использовать эффективные народные методы. OBOZ.UA собрал лучшие лайфхаки, которые особенно пригодятся родителям школьников.

Как вывести пятна от ручки

Медицинский спирт быстро вступает в реакцию с чернилами и качественно выводит пятна. При этом спирт безопасен почти для всех тканей. Просто залейте след от ручки спиртом и оставьте на несколько минут. Когда пятно отойдет, следует постирать вещь в стиральной машинке.

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Этот лайфхак эффективен для свежих пятен. Если чернила уже глубоко въелись в волокна, пригодится нашатырный спирт. Разводим его в стакане в пропорции: 1 стакан воды на 1 чайную ложку спирта и подогреваем немного на водяной бане. Далее кладем вещь на гладильную доску, наносим раствор на пятно, хорошо пропитав загрязненный участок. Сверху и снизу изделия следует разместить мокрую марлю и пройтись по поверхности утюгом. Способ подойдет даже для хлопчатобумажных и льняных тканей.

В качестве альтернативы можно смешать глицерин и этиловый спирт в пропорции 1:1 и протирать пятно, пока оно не исчезнет.

Для белых вещей можно использовать 3%-ный раствор перекиси водорода, протерев им пятно с помощью ватного диска.

Есть довольно радикальный способ с ацетоном. Разводим спирт и ацетон в пропорции 1:1, ставим греться на водяную баню и осторожно наносим раствор на пятно с помощью губки. Однако обратите внимание, ацетон – очень агрессивное вещество, которое может повредить некоторые ткани, так что лучше протестируйте лайфхак на незаметном участке.

От спиртовых разводов избавит 10% аммиачный раствор. Смочив им ватный диск, нужно протереть ткань.

Вместо спирта специалисты советуют использовать уксус и моющее средство, смешав 1 столовую ложку белого уксуса с 0,5 чайной ложки геля. Смесь разбавляем в 1 л теплой воды и замачиваем загрязненную ткань на 30 минут. Затем промываем обычным способом.

Натереть чернильное пятно можно лимонным соком или солью. Нужно оставить эти средства на ткани на 10 минут, осторожно протереть губкой и отстирать обычным способом. Этот лайфхак не подойдет для белоснежных тканей.

Как вывести пятна от гелевой ручки

Нанесите моющее средство на пятно, потрите, пока не образуется пена и тщательно смойте.

Опять же поможет обычная соль – нанесите ее на пятно, смочите лимонным соком, немного подождите, пока кислоты подеют и тщательно смойте.

Нашатырный спирт следует смешать с водой, нанести на пятна и подождать 5 минут, после чего смыть теплой водой.

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