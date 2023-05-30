Как избавиться от пятен на детской одежде без химии: простые способы

Лето – любимое время года большинства детей: что может быть лучше, чем гонять футбольный мяч, лазать по деревьям или кататься на велосипеде? Энтузиазм родителей относительно беззаботных каникул идет немного на убыль, когда приходится едва ли не ежедневно стирать детские вещи – а от пятен травы, фруктов или ягод не так и легко избавиться.

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Часто родители не рискуют использовать химические средства на деликатных тканях. OBOZREVATEL подобрал простые способы, которые помогут избавиться от пятен на детской одежде без химии.

Пятна от травы или земли

Пока пятно еще свежее, промокните место влажной тканью – она должно впитать в себя всю грязь. Обработайте загрязненное место лимонным соком или белым уксусом – кислоты помогут эффективно удалить пятна. Оставьте сок или уксус на одежде примерно на 20-30 минут. При необходимости следует дополнительно постирать одежду в машинке.

Пятна от ягод и фруктов

Три простых шага помогут быстро очистить одежду от ягодных или фруктовых пятен.

Нужно поскорее замочить загрязненную вещь в холодной воде на 15 минут. Хозяйственное мыло, проникая в волокна тканей, очистит одежду от глубоких пятен. Натрите им загрязненное место и оставьте на 10 минут. Ополосните детскую вещь в холодной воде и запустите цикл стирки в машине.

Пятна крови

Активные развлечения часто приводят к незначительным травмам, а игры на свежем воздухе могут стать причиной разбитых коленок. Если на одежде появились пятна крови, специалисты советуют обработать ткань перекисью водорода и постирать вручную в теплой воде. Этот лайфхак подойдет для светлых вещей, ведь перекись оказывает выраженное отбеливающее действие.

Можно, кстати, использовать обычную соль. После многократных циклов стирки одежда начинает тускнеть. Специальные порошки для сохранения цвета не всегда гарантируют желаемый эффект. Стирку с солью в условиях дефицита использовали еще наши бабушки, поэтому это средство, проверенное временем. Можно ли использовать этот лайфхак, стирая вещи в машинке – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как долго можно оставлять мокрое белье в стиральной машинке.

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