Как вывести пятна от маркера с дивана: лайфхак для родителей

Если в вашем доме живет маленький художник, полотном для него может стать все, что угодно – обои на стене, мебель, кожаный диван или кресло. Разрисовывать тоже будут, чем под руку подвернется. И шариковыми ручками, и даже перманентными маркерами, следы от которых удалить едва ли не труднее всего.

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Маленькая дочь TikTok-блогерки Клэр Эдвардс любит рисовать именно подобным образом. Поэтому ее мама изобрела лайфхак, как убирать следы ее творчества без труда. И поделилась им с подписчиками. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

"Это просто безумие", – подписала свое видео блогерка. На нем она демонстрирует кресло, обтянутое коричневой кожей, полностью расписанное маркером. Маленькая художница, создавшая шедевр, тоже находится в кадре.

Далее Клэр берет солнцезащитное средство для кожи в спрее, щедро наносит его на загрязненное кресло, оставляет на несколько секунд и легко стирает следы перманентного маркера. На момент написания материала количество просмотров потрясающего лайфхака перевалило за миллион.

В комментариях пользователи выразили восторг тем, как просто убирать следы от маркера таким образом. А некоторые поделились своими лайфхаками. Среди других средств, помогающих бороться с проблемой, первое место занял медицинский спирт. Также комментаторы похвалили эффективность средства для снятия лака с ногтей и лака для волос.

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