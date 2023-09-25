Как высушить одежду в квартире без сушилки, чтобы она не пахла сыростью: эффективный метод

Все знают, что лучше всего сушить постиранную одежду на свежем воздухе. Однако с наступлением осенних холодов делать это становится проблематично. А при сушке в квартире одежда часто начинает пахнуть сыростью. Более того – высокая влажность в помещении приводит к появлению плесени.

Эксперты советуют использовать сушилку, но не у каждого есть возможность приобрести этот дорогостоящий прибор. Как в дождливую погоду сушить одежду в квартире, чтобы она не пахла сыростью, рассказало издание Express.

Даже если одежда постирана правильно, после сушки в квартире вещи могут накапливать запахи сырости и затхлости, так что приходится заново включать цикл стирки. Поэтому лучше не класть одежду из стиральной машины сразу на радиатор. Под действием тепла из одежды начнет испаряться вода – она не исчезает бесследно, а остается в комнате в виде пара. То есть, чем быстрее сохнут на батареях вещи, тем влажнее становится в помещении.

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На странице Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook пользователи делятся интересными бытовыми лайфхаками по стирке, уборке или обустройству дома. Большинство экспертов сошлись во мнении, что необходимо использовать осушитель воздуха.

Осушители – это электрические приборы, которые "извлекают" влагу из воздуха в помещении. Они обычно используются в комнатах с высоким уровнем влажности, в местах, где часто развиваются и процветают аллергены и бактерии.

Также следует включить повторный цикл отжима на максимальной скорости после стирки – это действительно сокращает время сушки.

После этого разложите белье и поставьте рядом осушитель, чтобы поскорее удалить лишнюю влагу.

Прибор позволяет влаге быстрее испаряться из одежды. Пар всасывается обратно в осушитель и фильтруется из воздуха. Прохладный сухой воздух от осушителя дует обратно в одежду, ускоряя процесс сушки.

Кстати, OBOZREVATEL ранее рассказывал, что при сушке одежды поможет обычная простыня. Как предмет постельного белья поможет удержать тепло и быстрее высушить вещи – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему не стоит сушить одежду на батареях.

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