Белье будет сохнуть вдвое быстрее: простой лайфхак

Зимой, а тем более – в условиях частых отключений электроэнергии, особенно важно, чтобы постиранное белье высыхало быстро. Есть один интересный лайфхак, способствующий высушиванию вещей в два раза быстрее.

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Способ очень простой и его активно используют жители Великобритании. Детальнее рассказало издание The Sun.

В группе "Советы по уборке миссис Хинч" в Facebook предложили использовать простыню, чтобы ускорить процесс.

"Маленькая хитрость, которой я научилась, когда наступает зима, состоит в том, чтобы взять сушку для одежды и дополнительную простыню. Следует просто обернуть простыню вокруг сушки. Прикрепите ее к батарее или вентилятору с подогревом, и она удержит тепло и быстрее высушит одежду", – говорится в сообщении.

Лайфхак работает благодаря тому, что простыня помогает удерживать теплый карман воздуха внизу. Это означает, что одежда будет сохнуть гораздо быстрее.

Также можно разместить осушитель воздуха рядом с местом, где высыхает стиранное белье.

В разговоре с The Express Крис Майкл, управляющий директор Meaco, объяснил, что осушители помогут вам сэкономить в долгосрочной перспективе по сравнению с сушильной машиной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему не стоит сушить одежду на батареях. Вода, которая выходит из одежды под действием тепла, не исчезает бесследно – она остается в виде пара в воздухе комнаты. И чем быстрее высыхают вещи, тем больше пара скапливается в доме.

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