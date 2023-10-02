Как высушить мокрое белье вдвое быстрее: гениальный трюк
Осенние теплые дни позади и быстро высушить белье на улице или на балконе уже не так легко. Конечно можно развесить одежду в квартире, но влажность и запах стирального средства будут мешать.
В группе Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook предложили интересный метод, который поможет быстро справиться с этой непростой задачей. Это сэкономит хозяйкам время и силы.
Для этого вам понадобится сушилка для одежды и сухая простыня. Поставьте сушилку возле теплой батареи и развесьте на нее мокрую одежду. Затем большой простыней накройте всю сушилку и батарею.
Так вы создадите шатер, потому что простыня будет нагреваться от батареи и задерживать горячий воздух внутри возле одежды.
Толстовки или куртки разместите на вешалках, молнии оставьте расстегнутыми, чтобы тепло попадало внутрь.
Также вы можете использовать осушитель воздуха. Разместите его рядом с сушилкой, чтобы он поглощал влагу. Таким образом вы ускорите процесс сушки и избежите образования плесени.
После этого проветрите комнату, чтобы избавиться от чрезмерной влажности и запаха стирального средства.
Этот лайфхак сэкономит не только вам время, но и позволит быстро высушить вещи без лишних хлопот.
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